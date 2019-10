Velofahrerin verletzt sich nach Kollision mit Auto in der Stadt Luzern

Eine 35-jährige Velofahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto auf der Kreuzung Tribschenstrasse/Eisfeldstrasse in Luzern verletzt worden. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

(fmü)

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 10 Uhr auf der Kreuzung Tribschenstrasse/Eisfeldstrasse in der Stadt Luzern. Aus bisher unklaren Gründen kam es laut Mitteilung der Luzerner Polizei zur Kollision zwischen einer Velofahrerin und einem Auto. Die Velofahrerin prallte dabei mit dem Kopf in die Frontscheibe des Autos. Die 35-jährige Frau wurde verletzt und vom Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Aussagen zum Unfall machen können (041 248 81 17).