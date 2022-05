Velomarkt Veloboom und Lieferverzögerungen halten an, Händler haben vorgesorgt Auch diesen Frühling werden viele Velos verkauft. Es könnten aber noch deutlich mehr sein, die Branche kämpft mit Lieferschwierigkeiten. Einige Händler haben aber vorgesorgt: Ihre Lager sind gut gefüllt. Alle Modelle sind trotzdem nicht erhältlich. Jonas Hess 15.05.2022, 05.00 Uhr

Wenn es sein muss, kann Pedro Nyffenegger auch Velos umbauen. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 13. Mai 2022) / Luzerner Zeitung

Die Zahlen sind beeindruckend. Seit 2005 hat sich der Fahrradabsatz in der Schweiz von knapp 280 000 Velos auf gut 490 000 fast verdoppelt. Nach dem absoluten Boomjahr von 2020, in dem über 500 000 Drahtesel verkauft wurden, sanken die Verkäufe zwar leicht. Dies ist gemäss Branchenverband Velosuisse aber nicht auf eine sinkende Nachfrage zurückzuführen, sondern auf Lieferschwierigkeiten. Hauptursache seien nach wie vor die Turbulenzen auf dem Weltmarkt, «wo eine anhaltend hohe Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes mit eingeschränkten Produktionskapazitäten kollidiert», schreibt der Verband auf seiner Website. Als Gründe werden Rohstoffknappheit, Coronamassnahmen in den Produktionsländern und «nach wie vor aus dem Tritt geratene Zulieferketten, die die Produktionsabläufe stören und zu Verzögerungen bei der Auslieferung führen» genannt. Velosuisse kommt zum Schluss:

«Ganz besonders unter Druck stehen dabei die grossen Fahrradkomponentenhersteller, die etwa 90 Prozent des Marktes beliefern.»

Hostettler: Neue Modelle noch nicht geliefert

Bestätigt werden die Probleme von Philipp Morgenthaler. Der stellvertretende Filialleiter bei der Hostettler Veloland GmbH in Sursee spricht von Ersatzteilen und Modellen, welche nicht lieferbar sind. Betroffen seien insbesondere Kassetten und Ketten. Neue Velos habe man noch nicht erhalten.

«Im Normalfall wären die Modelle für 2022 Anfang Jahr da, nun wird es Sommer oder gar noch später.»

Morgenthaler rechnet damit, dass die Lieferschwierigkeiten noch ein, zwei weitere Jahre anhalten werden. «Durch Lockdowns im asiatischen Raum können Teile nicht importiert und exportiert werden, die Transportschiffe fahren teilweise nicht, es ist ein Rattenschwanz.»

Trotz den Schwierigkeiten sei man auf die Kundschaft vorbereitet, das Lager sei im vergangenen Jahr aufgestockt worden, so Morgenthaler. Für Betriebe, welche diese Möglichkeit aufgrund der Platzverhältnisse nicht hätten, sei es sicher schwieriger. «Für uns ist die Situation nicht so tragisch, wir können den Kunden Alternativen bieten, wenn ihr gewünschtes Modell gerade nicht lieferbar ist.»

«Wir könnten alle mehr Velos verkaufen»

Diese Strategie fährt auch Pedro Nyffenegger vom Pedros Bikeshop in Rothenburg. «Unser Laden ist zu 80 Prozent mit Velos gefüllt.» Zwar könne auch er nicht jedes Modell innert nützlicher Frist liefern und gewisse Velos seien derzeit gar nicht verfügbar.

«Wir haben schon Velos, einfach vielleicht nicht genau das, welches gerade jemand möchte.»

Der Eindruck, dass die Händler seit dem grossen Boom in der Coronazeit keine Ware haben, sei aber falsch. In den Medien sei oft nur von den Lieferverzögerung gesprochen worden, dadurch bestehe die Gefahr, dass das Geschäft leidet. Er wisse von Leuten, welche erst gar nicht mehr in die Fachgeschäfte gingen, weil sie davon ausgehen würden, dass sie sowieso kein Fahrrad kaufen können.

Entscheidend sei, wann ein Händler die Ware bestellt habe, so Nyffenegger. Die enorm gefragten Kindervelos beispielsweise, auf welche man teilweise bis zu einem Jahr warten müsse, habe er an Lager. Die Bestellungen seien bereits im vergangenen Herbst oder noch früher erfolgt. «Das ist sicher auch mit einem gewissen Risiko verbunden.» Wer dieses nicht eingehen wolle oder könne, habe nun Schwierigkeiten, ist Nyffenegger überzeugt.

Ihm spiele sicher auch in die Hände, dass er oft Fahrräder für Kunden anpasst. So sei es möglich, fehlende Originalteile durch Alternativen zu ersetzen. «Wir könnten auch ganze Velos umbauen, das haben wir bisher noch nicht gemacht.» Aber: «Der Sommer wird eine Herausforderung, vielleicht sind Umbauten dann nötig.»

Auf die Frage, ob der Veloboom derzeit anhält, sagt Nyffenegger: «Wir könnten sicher alle mehr Velos verkaufen, leider ist das gerade nicht möglich.» Der Zenit sei aber wohl 2020 erreicht worden.

«Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen, da haben alle Rekordumsätze gemacht.»

Auch Philipp Morgenthaler glaubt, dass der Boom längerfristig abflachen wird. Im Moment sei die hohe Nachfrage zwar noch da, wenn die Leute aber wieder vermehrt verreisen würden, könne sich das ändern. «In den vergangenen zwei Jahren blieben viele zu Hause und konnten das dadurch eingesparte Geld in Fahrräder investieren.»