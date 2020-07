Velos zum Mieten, Chilbi abgesagt, Konzerte verschoben: Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel. 22.07.2020, 10.38 Uhr

Die Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen mit Geschäftsstellen in Adligenswil und Meggen hat 2019 einen Jahresgewinn von 0,65 Millionen Franken erwirtschaftet, wie sie mitteilt. Damit liegt dieser 22,4 Prozent über jenem des Vor­jahres. Insbesondere bei den Kundeneinlagen sei ein starkes Wachstum erzielt worden.

Die Äbiker Chilbi findet aufgrund der Coronapandemie nicht statt. Eine Durchführung würde ein zu grosses Ansteckungsrisiko für Betreiber und Besucher darstellen, teilt die Gemeinde Ebikon mit. Die Einhaltung der Abstands- undHygiene­vorschriften sowie die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten sei bei einer Veranstaltung wie der Äbiker Chilbi nicht möglich.

Der Mietvelo-Dienst Nextbike hat sein Angebot ausgeweitet. Seit dem 1. Juli stehen in Ebikon 45 Velos des Anbieters, betrieben durch die Caritas Luzern, an 13 Standorten zur Verfügung. Die Gemeinde Ebikon ermögliche der Bevölkerung freie Fahrt mit den Mietvelos, wie sie mitteilt. Weitere Infos auf www.takeabike.ch/gemeinden.

Erich Betschart (Velodienste Luzern), Alex Mathis (Ebikon), Monika Szalai (Schmid Gruppe), Daniel Gasser (Ebikon), Yvonne Schärli (Caritas), Bettina Fenk (Caritas), Peter Triner (Mall of Switzerland) & Christian Grewe-Rellmann (moyreal immobilien ag) Bild: PD

Der Männerchor Eintracht Emmenbrücke hat aufgrund des Coronavirus beschlossen, die diesjährigen Konzerte unter dem Motto «QuerBeet 2020» auf das Jahr 2021 zu verschieben. Die neuen Daten sind: 10. September, 11. September, 17. September, 18. September. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und werden demnächst durch neue Tickets ersetzt, teilt der Chor mit.

Für den 30. August hat der Gemeinderat von Hohenrain eine Urnenwahl für die Bestellung der Rechnungs- und Controllingkommission sowie des Urnenbüros angesetzt. Dafür wurden nun nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen sind, wie die Gemeinde mitteilt. Es kommt daher zu einer stillen Wahl, der Urnengang von Ende August findet nicht statt.

Die Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Horw ist sehr hoch, wie die Gemeinde mitteilt. Das zeige eine kürzlich durchgeführte Umfrage. Der Wert liege auf einer Skala von 1 bis 10 im Durchschnitt bei 8,7. Das sei gemäss dem mit der Umfrage und der Auswertung beauftragten Unternehmen Amrein+Heller ein sehr hoher Wert. In der letzten Mitarbeiterbefragung im Jahr 2013 betrug der Wert 8,5. Für die neue Umfrage seien 211 Personen kontaktiert worden, 83 Prozent davon hätten teilgenommen.

Beat Demarmels (Bild) ist an der Mitgliederversammlung des Spitex­Vereins Kriens zum Präsidenten gewählt worden, wie die Stadt Kriens mitteilt. Er tritt damit die Nachfolge von Helene Meyer­-Jenni an. Die Versammlung wurde wegen Corona in schriftlicher Form durchgeführt. Demarmels war zuletzt Geschäftsführer der Viva Luzern AG. Er ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wohnt im Obernau.

An ihrer Jahresversammlung haben die Grünen Stadt Luzern mit Ökonomie-Doktorand Elias Steiner und Umweltökonomin Martina Brun zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt, wie die Partei mitteilt. Gleichzeitig wurden drei bisherige Mit­glieder verabschiedetet: Agatha Fausch, Nico Che Eberli und Sepehr Khajjamian.

Elias Steiner und Martina Brun. Bild: PD

Yolanda Wespi Tizianel wird per 1. Januar 2021 die Leitung der Pensionskasse Stadt Luzern übernehmen, wie die Stadt mitteilt. Sie löst Konrad Wüest ab, der in den Ruhestand tritt. Die 46-jährige Yolanda Wespi Tizianel ist eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin und Betriebswirtschafterin HF. Sie wechselt von der Pensionskasse der Caritas Luzern zur Stadt.

Die Ressorts im Gemeinderat von Pfaffnau sind zugeteilt. Laut einer Mitteilung der Gemeinde behalten die beiden bisherigen Gemeinderäte Pirmin Bucheli (Soziales) und Jörg Vonmoos (Bau) ihre bisherigen Aufgabengebiete. Der neue Gemeinderat Andreas Müller übernimmt das Ressort Finanzen und Bildung, der frisch gewählte Herbert Wüest das Ressort Umwelt und Sicherheit. Neue Gemeindepräsidentin ist Sandra Cellarius. Der offizielle Amtsantritt erfolgt am 1. September.

Wie die Gemeinde Rain mitteilt, ist die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Rain und Hildisrieden in der Jugendarbeit in der Aufbauphase. Dazu wurde das Projekt «Jugendraum» lanciert. Für Begleit- und Betreuungsaufgaben wird nun eine junge Frau oder ein junger Mann für ein 10-Prozent-Pensum gesucht. Interessierte können sich bei der Gemeinde melden.

Erich Langjahr Bild: Werner Schelbert

Als Würdigung der Verdienste als Kunstschaffender verleiht der Gemeinderat Erich Langjahr den Rooter Kulturpreis. Geboren ist Langjahr 1944 in Baar, wie die Gemeinde mitteilt. Er lebt seit über 40 Jahren in Root. Seit 1971 ist er selbstständiger Filmschaffender und gründete 1994 die Langjahr Film GmbH zusammen mit seiner Frau Silvia Haselbeck. Zudem haben die beiden vor 18 Jahren das Museum in Root beim Haus beim Brunnen eröffnet. Der Preis wird im Rahmen der Rooter Filmnacht verliehen. Diese findet am Dienstag, 28. Juli, im Open-Air-Cinema in Luzern statt. Gezeigt werden drei Filme von Langjahr: «Made in Switzerland» über den Staatsbesuch von Queen Elizabeth II. 1980, «Do It Yourself» über die Konsum­gesellschaft und als Hauptfilm «Das Rössli, die Seele eines Dorfes».

Die Ruswiler Kommissionen stehen. Gegen die Ergebnisse des zweiten Wahlganges von Ende Juni seien keine Beschwerden eingegangen, teilt die Gemeinde mit. Somit können die Mitglieder der Bildungs-, der Bürgerrechts- und der Controlling­-Kommission ihr Amt antreten.

Die Gemeinde Ruswil hat per 1. Januar 2020 Betreuungsgutscheine eingeführt. Anfang Juli haben sich Interessierte mit einer Delegation der Behörden getroffen und ihr Anliegen nach einer weiteren Flexibilisierung der familienexternen Kinderbetreuung deponiert, wie die Gemeinde mitteilt. Eine Arbeitsgruppe soll nun den Bedarf im Vorschul- und Schulbereich ausloten. Die Arbeitsgruppe wird von Sozialvorsteher Eugen Amstutz geleitet und setzt sich aus Vertretern der Schule sowie der Elternschaft zusammen.

Seit Anfang dieser Woche finden auf der Kantonsstrasse K12 in Ruswil im Abschnitt Windbüel bis Freienhofstrasse bauliche Unterhaltsmassnahmen statt. Das hat der Kanton Luzern mitgeteilt. Neben Reparaturen an Schachtabdeckungen und Randsteinen wird der Deckbelag ersetzt. Die Arbeiten dauern bis August. Währenddessen wird der Verkehr einspurig geführt und mittels Verkehrsdienst und Lichtsignalanlage geregelt.

Der Trienger Gemeinderat hat den 55-jährigen Urs Manser (Bild) zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung/Gemeindeschreiber gewählt. Das teilte die Gemeinde mit. Manser ist verheiratet und lebt in Horw. Dort ist er für die CVP seit sieben Jahren im Einwohnerrat aktiv und sitzt in der Geschäftsprüfungskommission. Manser ist studierter Staatswissenschaftler und verfügt über ein Nachdiplomstudium Executive MBA. Er war in den vergangenen 16 Jahren Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung des Schweize­rischen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Manser tritt seine Stelle am 1. Oktober an.