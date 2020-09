Velostation unter der Bahnhofstrasse in Luzern wird teurer als angenommen Das Vorprojekt für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse und der unterirdischen Velostation liegt vor: Letztere wird rund 17 Millionen Franken kosten – das sind über 3 Millionen mehr als angenommen. 21.09.2020, 09.04 Uhr

Hier unter der Bahnhofstrasse kommt die Velostation hin. Bild: hor (Luzern, 21. September 2020)

(hor) Die Velostation unter der Luzerner Bahnhofstrasse wird voraussichtlich rund 17 Millionen Franken kosten. Das sind über 3 Millionen mehr als bei der Abstimmung im Mai vor einem Jahr angenommen. Dies hat der Luzerner Stadtrat am Montagmorgen bei der Präsentation des Vorprojekts bekanntgegeben. Gründe: Die Velostation wird grösser – im Hinblick auf den Durchgangsbahnhof sollen dank flexibler Möblierung bis zu 1500 Velos Platz finden – und der anspruchsvolle Baugrund.

Die effektiven Kosten werden im Frühling 2021 vorliegen, wenn das Bauprojekt fertig ausgearbeitet ist und im Sommer 2021 öffentlich aufgelegt wird. Die Bevölkerung wird voraussichtlich im Februar 2022 über den Baukredit abstimmen. Läuft alles planmässig, beginnen die Bauarbeiten für die neue Bahnhofstrasse und die Velostation in der zweiten Jahreshälfte 2022 und dauern bis Anfang 2024.

Komplex ist die Baustelle gemäss einer Mitteilung der Stadt Luzern nicht nur weil der Baugrund mit den Seeablagerungen anspruchsvoll ist, sondern auch, weil der Grundwasserspiegel hoch und die Baustelle nahe an der Reuss ist. Zudem habe der Boden zahlreiche Werkleitungen, die nicht beschädigt werden dürfen. Hinzu komme, dass das Leben in und an der intensiv genutzten Bahnhofstrasse auch während der Bauarbeiten funktionieren müsse.

Für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse und des Theaterplatzes rechnet die Stadt mit Kosten von 6 bis 7 Millionen Franken.

