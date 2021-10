An diesen Verkehrsknoten «chlöpfts» in Luzern am häufigsten

Velounfälle An diesen sieben Verkehrsknoten «chlöpfts» in Luzern am häufigsten Komplexe Kreuzungen, Kreisel oder mehrspurige Strassen: Das sind typische Merkmale von gefährlichen Abschnitten für Velofahrende in Luzern. Die Stadt versucht, dort die Situation zu entschärfen – unter anderem mit Temporeduktionen auf Hauptachsen. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Luzern ist keine besonders velofreundliche Stadt. Das wissen alle, die hier regelmässig mit dem Velo unterwegs sind. Obwohl in den letzten Jahren einige velofreundliche Achsen umgesetzt wurden – etwa die Langsamverkehrsroute Freigleis oder die Velostrasse im Bruchquartier – gibt es noch immer viele Stellen im städtischen Verkehrsnetz, die für Velofahrende geradezu gefährlich sind.

Unsere Zeitung wertete kürzlich Daten des Bundesamts für Verkehr (Astra) aus. Dabei zeigte sich: Während die Anzahl der Unfälle ohne Velobeteiligung kontinuierlich sank, stieg jene mit Beteiligung mindestens einer Velofahrerin oder eines Velofahrers. Für Luzern ergab die Auswertung sieben Unfall-Hotspots, wo es in den letzten zehn Jahren zu mindestens 15 Unfällen mit Velobeteiligung kam. Es sind komplexe Kreuzungen, Kreisel oder mehrspurige Strassen, die gemeinhin als eher gefährlich eingestuft werden.

In der folgenden Grafik sehen Sie die Hotspots mit den häufigsten Unfallursachen:

«Es handelt sich bei diesen Stellen um sogenannte Unfallschwerpunkte», sagt Milena Scherer, Co-Leiterin Mobilität der Stadt Luzern. «Meist liegt es an der Komplexität der Verkehrssituation bei gleichzeitig eingeschränkten Platzverhältnissen», sagt sie zu den Gründen für die Unfallhäufung an diesen Stellen. Dies hänge teilweise mit Mängeln an der Infrastruktur, aber auch mit dem Fahrverhalten einzelner Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zusammen.

Ein- und Abbiegeunfälle bei Kreuzungen und Kreiseln

Schaut man sich die Unfallschwerpunkte genauer an, zeigen sich einige Auffälligkeiten. Bei Kreiseln und Kreuzungen wie Steghof, Eichhof, Luzernerhof, Kreuzstutz oder Bundesplatz ereignen sich hauptsächlich Ein- und Abbiegeunfälle. Auf mehrspurigen Strassen wie dem Schweizerhofquai und der Seebrücke kommt es oft zu Unfällen bei Fahrstreifenwechseln oder Überholmanövern. Auch Hauptachsen mit viel Veloverkehr sind anfällig: Auf der Karte des Bundes ist die ganze Achse vom Bundesplatz über den Bahnhof und Schweizerhofquai bis zur Haldenstrasse gepflastert mit Unfallpunkten.

Bei der mehrspurigen Kreuzung am Luzernerhof müssen Velofahrende besonders aufmerksam sein. Dominik Wunderli (Luzern, 4. Oktober 2021)

«Kreuzungen führen per se zu Verflechtungen im Verkehr und sind deshalb heikler als Strecken und Geraden», kommentiert Milena Scherer die Auffälligkeiten. An besagten Kreuzungen und Kreiseln sei teilweise die Missachtung von Vortrittsverhältnissen eine genannte Unfallursache. Die mehrspurigen Strassen seien deshalb herausfordernd, weil die Spuren zunächst in die gleiche, schliesslich aber in unterschiedliche Richtungen führen, und somit Spurwechsel nötig seien.

Mehr Selbstunfälle mit E-Bikes

Überraschend sind die zahlreichen Schleuder- und Selbstunfälle, insbesondere am Schweizerhofquai, aber auch am Bundesplatz und beim Kreuzstutz. Ob dies an der Infrastruktur liege oder am Fahrverhalten, müsste im Einzelfall analysiert werden, so Scherer. Doch:

«Oft führen die komplexen Situationen oder das Verkehrsgeschehen zu einer kurzen Ablenkung – und schon könnte man in den Randstein gefahren sein.»

Laut Scherer besteht die Tendenz, dass sich mit E-Bikes mehr Schleuder- und Selbstunfälle ereignen – und dass generell die zunehmenden Velounfälle auch durch die E-Bike-Zunahme begründet sind. Die Datenlage zu E-Bikes sei jedoch noch nicht ausreichend für abschliessende Aussagen.

Dass die Unfälle mit Velobeteiligung zugenommen haben, hängt gemäss Scherer mit den steigenden Verkehrszahlen von Velos und E-Bikes zusammen. «Am Schweizerhofquai beispielsweise hat das Veloaufkommen seit 2012 um 45 Prozent zugenommen.» An Spitzentagen werden dort inzwischen bis zu 10'000 Velos verzeichnet.

Stadt will Temporeduktion zwischen Bahnhof und Haldenstrasse

Die Verkehrssicherheit für Velofahrende habe sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert, so Scherer, im Gegenteil. «An verschiedenen Orten konnten wir Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umsetzen.» Dazu gehören Velovorstarts (Velos können vor den Autos losfahren), sogenannte Velosäcke (Zonen für Velos vor der Autospur) oder Spiegel für Lastwagen. So wurde an der Haldenstrasse ein Velovorstart mit Veloampel installiert, ähnlich wie es ihn schon länger bei der Einmündung der Zentralstrasse auf den Bahnhofplatz gibt. Der Knoten Steghof wurde vor drei Jahren völlig umgestaltet und sicherer gemacht. Beim Bundesplatz wurde eine Veloverbindung von der Neustadt- in die Winkelriedstrasse geschaffen. Dort ist zudem eine Umfahrung des Kreisels für den Langsamverkehr geplant.

«Gerade bei komplexen, zentralen Situationen mit hoher Bedeutung für den Gesamtverkehr bedeuten Anpassungen für den Veloverkehr grössere Verkehrseingriffe, die mit verschiedensten Stellen erarbeitet und koordiniert werden müssen», betont Scherer. Auf den Hauptachsen, bei denen es sich oft um Kantonsstrassen handelt, setze sich die Stadt für kleinere Massnahmen und Radstreifen ein. «Wo der Platz für bauliche Lösungen fehlt, werden Temporeduktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beantragt.» So wurden etwa für die Bundesstrasse beim Kanton eine Temporeduktion und ein Velostreifen beantragt. «Auch auf der Achse Bahnhof bis Haldenstrasse und Löwenplatz ist eine Temporeduktion als kurzfristige Massnahme zu prüfen.» Die Stadt sei beim Kanton diesbezüglich vorstellig geworden.

Stadt will mehr Ressourcen für Verkehrssicherheit Im Rahmen des Bundesprojekts «Via sicura» müssen Strasseneigentümer Massnahmen zur Verkehrssicherheit umsetzen. Wie der Luzerner Stadtrat im Aufgaben- und Finanzplan 2022–2025 (AFP) schreibt, könne in Luzern die Verbesserung der Verkehrssicherheit «mit den vorhandenen Ressourcen nicht genügend wahrgenommen werden» – es fehlen 200 Stellenprozente. Deshalb beantragt er beim Parlament per 2022 einen Sonderkredit von 1,6 Millionen Franken für eine unbefristete 100-Prozent-Stelle Projektleitung Verkehrssicherheit. Ab 2023 soll eine vorerst befristete Stelle hinzukommen. Laut Milena Scherer, Co-Leiterin Mobilität der Stadt Luzern, soll die Stellenaufstockung dazu beitragen, dass die Unfallzahlen und die Unfallschwere reduziert werden. Es können Unfallanalysen und -sanierungen vorangetrieben und der Verkehrssicherheit in laufenden Projekten das gebührende Gewicht verliehen werden. «Gleichzeitig wollen wir mit den beantragten Ressourcen die Schulwegsicherheit als Schwerpunktprogramm angehen», so Scherer.

Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob die Unfallzahl mit den ergriffenen Massnahmen zurück geht. Grundsätzlich spielt jedoch bei Unfällen das Fahrverhalten eine Rolle. Milena Scherer rät deshalb allen Velofahrenden zu Rücksichtnahme und angepasster Fahrweise sowie dazu, den Vortritt nicht zu erzwingen.