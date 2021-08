Veranstaltungen Zertifiziertes Feiern oder Musik mit Maske: Darauf müssen sich Besucher einstellen Im Kanton Luzern sind wieder mehr Konzerte und Theateraufführungen geplant. Doch die Rahmenbedingungen des Bundes haben ihre Tücken, wie Luzerner Saalvermieter erzählen. Alexander von Däniken 06.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Musizieren, tanzen, feiern – und das im grossen Stil. Seit dem 26. Juni sind grosse Veranstaltungen in der Schweiz wieder grundsätzlich erlaubt. Doch darüber freuen können sich im Kanton Luzern die wenigsten Saalvermieter. Dazu später mehr. Der Bundesrat legte bei seinem Entscheid vom Juni auch Kriterien fest. So benötigen Veranstaltungen ab 1000 Personen die Bewilligung des Kantons. Für Anlässe, zu denen der Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat begrenzt ist, gelten neu keine Beschränkungen mehr. Hingegen gibt es bei Anlässen ohne Covid-Zertifikat Einschränkungen: Unter anderem darf die Kapazität zu maximal zwei Dritteln ausgeschöpft werden und es gilt drinnen Maskenpflicht.

Wann Besucher von Theateraufführungen oder Konzerten ein Covid-Zertifikat brauchen oder eine Schutzmaske tragen müssen, schreiben weder der Bund noch der Kanton Luzern vor. Die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport führt in einem Merkblatt lediglich die Bestimmungen des Bundes näher aus. So dürfen Hochzeitsfeste drinnen maximal 250 Gäste zählen, wenn sie an einem öffentlichen Ort stattfinden. Und Organisatoren von Messen und Chilbis brauchen ein Schutzkonzept, das unter anderem Besucherströme und Abstände regelt. Die Chilbis in Adligenswil und Horw vom Herbst sind abgesagt worden, weil den Veranstaltern der Aufwand für Zutrittskontrollen zu gross ist.

Ein Blick in die Veranstaltungsagenda der bis zu 3200 Besucher fassenden Stadthalle Sursee verrät: Im zweiten Halbjahr dieses Jahres sind einige Anlässe geplant. Wobei vor allem die Konzerte von Beatrice Egli am 23. Oktober und der Paldauer am 12. Dezember als grössere Veranstaltungen ins Auge stechen. «Andere grössere Anlässe, die entweder stehend oder mit Publikum über 1000 Personen stattfinden, sind bereits verschoben worden», erklärt Stadthalle-Geschäftsleiter Christian Albisser. Ob die genannten Schlagerkonzerte mit oder ohne Coronazertifikat stattfinden werden, werde noch geklärt. In erster Linie fänden in der Mehrzweckhalle vor allem wieder sportliche Veranstaltungen statt, was Albisser freut: «Viele Sportvereine haben unter den Coronamassnahmen besonders gelitten.» Dabei gehe es einigen auch an die finanzielle Substanz.

In der Stadthalle Sursee finden wieder mehr Sportveranstaltungen statt; so zum Beispiel die Schweizer Meisterschaft im Karate.

Dominik Wunderli (5. Juni 2021)

In finanzieller Hinsicht hat auch die Stadthalle Sursee den Gürtel enger schnallen müssen; bis im Februar dieses Jahres bezog der Betrieb während neun Monaten Kurzarbeitsentschädigung. Seither herrsche wieder Normalbetrieb – auch dank der Kantonsratssessionen, die zu Gunsten von mehr Platz extra muros stattfinden. Auch zwischen den Anlässen sei der Zeitaufwand inzwischen immens, wie Albisser betont: «Es braucht viel mehr Absprachen mit den Veranstaltern als üblich.» Das betreffe auch das mehrfache Verschieben auf ein neues Datum, wobei die Zeitspanne immer grösser werde – und damit die Planungsunsicherheit. Immerhin: Bis jetzt hätten alle grösseren Veranstaltungen verschoben werden können. Nur bis wann – das stehe in den Sternen:

«Selbst wenn der Bundesrat verkünden würde, dass für Veranstaltungen in einem Monat keine Einschränkungen gelten würden, können die Anlässe nicht gleich stattfinden.»

Immerhin: Die Veranstalter seien zwar genauso angespannt wie der Stadthalle-Chef; böse Worte hat Albisser aber nie an seine Adresse erhalten. «Wir sitzen alle im gleichen Boot.» Das Beste sei nun, dass der Bundesrat für die weiteren Lockerungsschritte einen Fahrplan mit klaren Faktoren bestimme. «Wir müssen mit dem Risiko einzelner Ansteckungen umgehen können und zu einer Normalität zurückkehren. Sonst nimmt der Bundesrat in Kauf, dass die Veranstaltungsbranche eingeht.» Albisser weiss, wovon er spricht: Er organisiert auch im Stadttheater Sursee regelmässig Anlässe und er wirkt als Programm- und Festivalleiter der «Soorser Comedy Täg». An beiden Veranstaltungen werde er auf die Verwendung von Covid-Zertifikaten verzichten und stattdessen auf Maskenpflicht und mehr Abstand setzen.

Auch die Festhalle Sempach, die bis zu 750 Personen fasst, ist mittlerweile wieder gut gebucht. So sagt Helen Sieber-Bühlmann von der Korporation Sempach, welche die Festhalle betreibt: «Die Auslastung bis Ende des laufenden Jahres hat sich seit den letzten Öffnungsschritten normalisiert.» Besonders bei den Hochzeitsfeiern gebe es offensichtlich einen Nachholbedarf. «Die Samstage könnten wir zum Teil dreifach vermieten.» Die Korporation spüre aber auch oft eine Unsicherheit, ob und in welchem Rahmen eine Veranstaltung durchführbar ist.

Neben Hochzeitsfeiern finden in der Festhalle Sempach immer wieder Podiumsveranstaltungen statt; so wie hier zum Terrorismusgesetz mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Nadia Schärli (1. Juni 2021)

Wie Christian Albisser kann auch Helen Sieber keine Zahlen nennen, welche Veranstaltungen mit und welche ohne Covid-Zertifikat stattfinden. Es seien schlicht noch nicht alle Anlässe in der Detailplanung. Aber:

«Von den Hochzeitsfesten werden die meisten sicher mit Zertifikat durchgeführt. So können sie ohne Einschränkung feiern und es kann getanzt werden, was in gewissen Kulturen ein elementarer Bestandteil ist.»

Für die Korporation als Vermieterin ergebe sich bei der Zertifikatsfrage kein Mehraufwand, man stehe aber für Hilfestellungen zur Verfügung.

Die Korporation könne die Veranstalter nur auf die geltenden Regeln hinweisen und auf gewisse Punkte aufmerksam machen. Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung liege beim Veranstalter, der auch bei Kontrollen die Konsequenzen tragen müsse. Finanziell stehe es um die Festhalle Sempach gut. Derzeit ist man laut Sieber weder auf Kurzarbeitsentschädigung noch auf Härtefallhilfe angewiesen. Dennoch wünscht sie eine sofortige Rückkehr zum Normalbetrieb ohne erneute Schliessungen oder härtere Einschränkungen.

Ob es tatsächlich bald zu einer Normalisierung kommt, ist laut Andréas Härry «ein Blick in die Glaskugel, die uns doch schon lange ziemlich enttäuscht mit ihren Voraussagen». Härry ist Co-Leiter des Le Théâtre in Emmen, dessen Theatersaal Aufführungen vor bis zu 670 Gästen ermöglicht. Man gehe davon aus, dass sich im Winter die Situation zumindest so weit beruhigt hat, dass alle wünschenswerten Anlässe unter «ertragbaren Bedingungen» besucht werden können. Denn im Moment sei die Lage wechselhaft: «Im Bereich der Firmen- und Institutionsanlässe kommt vieles sehr kurzfristig rein. Positive News aus dem Bundeshaus: Zack, kommen Anfragen. Nervosität in Bern: Das Telefon bleibt stumm.» Im kulturellen Bereich sei die Zurückhaltung immer noch stark spürbar, Anfragen kämen zwar viele rein, «der Mut zur ‹grossen Kiste› ist aber immer noch sehr homöopathisch vorhanden».

Das Blasorchester der Stadtmusik Luzern, hier mit dem Pianisten Joseph Sieber, gastiert am 26. September im Le Théâtre; Besucher benötigen kein Zertifikat.

Boris Bürgisser (Emmen, 20. September 2020)

Die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und dem Le Théâtre ist wegen der Massnahmen so intensiv wie noch nie, wie Andréas Härry sagt. Die Planungen seien penibel, was dazu führe, dass es am Event selbst keine Überraschungen gebe:

«Wir haben noch nie einen Veranstalter erlebt, der sich über die Massnahmen hinwegsetzen wollte.»

Die Mehrheit der Veranstalter wählt laut Härry die Lösung ohne Covid-Zertifikat und mit einer Zweidrittelauslastung. So etwa das Blasorchester der Stadtmusik Luzern oder das Musikschulfestival «Emmen musiziert». Beim Comedyfestival «Emmen lacht» und dem eigenen Musical «Der Ball» sei derzeit die Zweidrittellösung geplant, ein Wechsel auf die Zertifikatslösung aber eine Option. Die Vorstellungen von Ursus & Nadeschkin vom 9. und 10. September hingegen können nur gegen Vorweisen eines Covid-Zertifikats besucht werden.

Zertifikat vorweisen an FCL-Matches und in Chollerhalle Schon Erfahrungen mit dem Covid-Zertifikat gesammelt hat der FC Luzern. Seit dem Saisonstart vom 24. Juli müssen Fans für den Zutritt ins Stadion ein Covid-Zertifikat und eine ID vorweisen. Die zusätzlich vor dem Stadion aufgestellten Testzelte sind wenig benutzt worden; die meisten Fans verfügten bereits über die vorausgesetzten Impfungen, einen negativen Test oder waren genesen. Rund 13'000 Fans verfolgten das erste Saisonspiel gegen YB. Auch auf das Covid-Zertifikat setzt das Konzertlokal Chollerhalle in Zug. «Nur so können wir einen reibungslosen und qualitativen Konzertbetrieb garantieren», begründen die Verantwortlichen auf der Website. Wie der FC Luzern stellt auch die Chollerhalle vor Ort Testmöglichkeiten zur Verfügung. Im Konzertlokal haben 450 Personen sitzend oder 1000 stehend Platz. (avd)

Die Planungen beim Le Théâtre sind also unberechenbar. Auch finanziell ist laut Härry noch nicht alles im grünen Bereich; das Haus bezieht Kultur-Härtefallentschädigung und Teil-Kurzarbeitsentschädigung. Die Anlässe ohne Covid-Zertifikat seien dank der jetzt gut funktionierenden Sitzplatzzuteilung der Ticketanbieter problemlos in der Handhabung. «Wir haben mehr Personal im Saal zur Kontrolle der Maskenpflicht, und ob die Gäste auf den zugewiesenen Plätzen sitzen bleiben.» Den Zertifikat-Anlässen sehe man relativ gelassen entgegen; das Saalpersonal werde intensiv geschult, damit die Kontrollen zügig vonstattengehen. Die aktuellen Rahmenbedingungen erfordern bei den Luzerner Saalvermietern und Veranstaltern also viel Flexibilität. Das gilt aber auch für die Besucherinnen und Besucher; mit oder ohne Covid-Zertifikat.