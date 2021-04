Verbot In der Altstadt von Sursee dürfen ab Samstag am Wochenende keine Autos fahren In den Sommermonaten gilt in der Altstadt Sursee das Wochenend-Fahrverbot. Das Verbot gilt heuer vom 1. Mai 2021 bis 26. September. 28.04.2021, 10.40 Uhr

(stg) Ab kommendem Samstag und bis am 26. September gilt in der Stadt Sursee ein zeitlich befristetes Fahrverbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder – jeweils von Samstag ab 17.30 Uhr bis Montag um 6 Uhr. Das teilt die Stadt Sursee am Mittwoch mit. Vom Fahrverbot ausgenommen seien Busse im Linienverkehr, Taxis und Fahrten mit Spezialbewilligungen.