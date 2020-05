Verbotene Einfuhr von Pyromaterial: Luzerner erkämpft sich einen Freispruch Der Gang vors Bezirksgericht Luzern hat sich gelohnt: Ein 57-Jähriger hat erfolgreich eine saftige Busse abgewendet. Vorgeworfen hatte man ihm einen Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz. Evelyne Fischer 22.05.2020, 11.45 Uhr

Weil sich sein Sohn im Rahmen einer Projektarbeit an der Oberstufe Utenberg dem Raketenbau widmen wollte, kaufte ein Luzerner im letzten Juni insgesamt 36 Raketenmotoren. Die Bestellung erfolgte über einen deutschen Onlineshop. Die erste Lieferung klappte problemlos, die zweite aber blieb am Zoll hängen und zog die Aufmerksamkeit der Strafverfolger auf sich.

In der Folge erhielt der Familienvater einen Strafbefehl. Der Vorwurf: Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz. 600 Franken Busse und 420 Franken Verfahrenskosten sollte der Luzerner zahlen. Doch dieser wehrte sich und gelangte ans Bezirksgericht Luzern. Mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Laie kann nicht alle Normen des Nebenstrafrechts kennen

Das Urteil der Einzelrichterin liegt im Dispositiv vor und ist in Rechtskraft erwachsen. In der Kurzbegründung heisst es: Der Beschuldigte sei im Bild gewesen, dass die von ihm bestellten Raketenmotoren «sowie potentere Feuerwerkskörper» bewilligungsfrei in der Schweiz erworben werden können. «Dass für die Einfuhr der Raketenmotoren hingegen eine Bewilligung der Zentralstelle Sprengstoff und Pyrotechnik notwendig ist, wusste er nicht und musste er angesichts der nur geringen Gefahr, welche von diesen ausgeht (...), auch nicht wissen.» Der Beschuldigte, ein Manager, studierter Chemieingenieur, sei ein «juristischer Laie», heisst es weiter. Von ihm könne «nicht verlangt werden, sämtliche Normen und Regulierungen des Nebenstrafrechts zu kennen».

«Sehr erleichtert» über den Freispruch zeigt sich der betroffene Luzerner, der anonym bleiben möchte. Er habe erwartet, dass aufgrund der bloss fingergrossen roten Röllchen auch die Verhältnismässigkeit in der Urteilsbegründung eine Rolle spielen würde, sagt er auf Anfrage. Er sei froh, habe er den Strafbefehl angefochten. «Die Staatsanwaltschaft hatte mir aufgrund der allenfalls hohen zu tragenden Gerichtskosten von diesem Schritt abgeraten.» Dieser Einblick ins Rechtssystem sei für ihn eine «sehr lehrreiche Erfahrung» gewesen.