Verbundrat entscheidet sich für zusätzlichen Regio-Express-Halt in Rothenburg (Station) Der Verbundrat des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) hat an seiner Sitzung die Rückforderungen von Subventionszahlungen sowie die Fahrplankürzungen infolge des Coronavirus diskutiert. 26.03.2020, 16.07 Uhr

(ml) Der Verbundrat des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) hat sich an seiner Sitzung vom 20. März mit der Petition und den Argumenten für einen Regio-Express-Halt in Rothenburg (Station) oder Rothenburg Dorf auseinandergesetzt. Es gibt für beide Optionen jeweils gute Gründe, wie es in einer Medienmitteilung des Verbundrates heisst. Nach Abwägung der verschiedenen Argumente hat sich der Verbundrat für den zusätzlichen Regio-Express-Halt in Rothenburg (Station) entschieden. Er begründet dies mit dem Neubau des Bahnhofs und Bushubs Rothenburg (Station). Mit dem Entscheid gibt es ab dem Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2020 in Rothenburg (Station) stündlich neu drei statt zwei Bahnverbindungen nach Luzern und nach Olten.

Der zusätzliche Halt in Rothenburg (Station) bietet die Chance, die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze mit dem öffentlichen Verkehr im wachsenden Arbeitsplatzgebiet Rothenburg insbesondere aus dem nördlichen Kantonsteil zu verbessern, was sich wiederum positiv auf die Mobilitätsabwicklung auswirkt, so der Verbundrat. Weiter berücksichtigte der Verbundrat, dass aus Rothenburg Dorf häufigere Busverbindungen nach Luzern bestehen.

Monitoring und Mobilitätsmanagement nötig

Der Verbundrat will die erwartete positive Wirkung des Regio-Express-Halts in Rothenburg (Station) einem Monitoring unterziehen. Hauptziel ist eine Verschiebung vom motorisierten Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr im Pendler- und Geschäftsverkehr der Unternehmen im Umfeld der S-Bahn-Haltestelle Rothenburg (Station). Der Regio-Express-Halt und die damit verbundene bessere Erreichbarkeit alleine wird allerdings nicht eine genügend grosse Wirkung entfalten, heisst es in der Mitteilung. Für die Zielerreichung bedarf es der Unterstützung aller Beteiligten (Unternehmen, Gemeinde und Kanton) im Rahmen von Mobilitätsmanagement-Massnahmen. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, müsste eine Neubeurteilung zur Haltepolitik des Regio-Express erfolgen.

Ursprung für die Möglichkeit eines zusätzlichen Haltes in Rothenburg ist eine Änderung im Fahrplan. Per Fahrplan 2021 wird der Halt Aarburg-Oftringen vom Regio-Express zwischen Luzern und Olten nicht mehr bedient, womit mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 ein zusätzlicher Regio-Express-Halt in Rothenburg (Station) oder Rothenburg Dorf möglich wird. Der VVL hat seine fachliche Beurteilung und Empfehlung im Juni 2018 den Gemeinden Rothenburg und Emmen sowie dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern und der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) zur Stellungnahme unterbreitet. Während sich die Gemeinde Emmen für einen Halt in Rothenburg Dorf aussprach, plädierten die übrigen Stellungnehmenden für einen Halt in Rothenburg. Mit Blick auf alle damals vorliegenden Argumente entschied sich der VVL für einen Halt in Rothenburg (Station) und kommunizierte diesen im November 2018 den Stellungnehmenden. Zwischenzeitlich wurde eine Petition sowie ein Kantonsratspostulat zugunsten des Halts Rothenburg Dorf sowie zahlreiche Schreiben von Gemeinden für einen der beiden Halte eingereicht.

Verbundrat bekräftigt Rückforderung wegen zu hohen Subventionszahlungen

Im Zusammenhang mit den zu hohen Subventionszahlungen an die VBL und der Rückforderung von rund 16 Millionen Franken zu hohen Zinsen für die Jahre 2010 bis 2017 hat der Verbundrat seine Forderungen bekräftigt. Er verlangt von den VBL weiterhin und klar eine Änderung der Holdingstruktur sowie die Umstellung des Rechnungslegungsmodells auf Swiss GAP FER. Die Höhe der zu viel bezahlten Subventionen wird aktuell zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) bereinigt und die entsprechende Vereinbarung für die Rückzahlungsmodalitäten erarbeitet. Die Vereinbarung wird vorgängig auch der kantonalen Finanzkontrolle (Fiko) zur Prüfung vorgelegt. Die Rückzahlung wird je zur Hälfte an den Kanton und an die Luzerner Gemeinden weitergeleitet.

Reduzierter Fahrplan ist ein Thema an der Sitzung

Seit Montag, 23. März, verkehren im Kanton Luzern aufgrund des Coronavirus zahlreiche ÖV-Linien nach einem reduzierten Fahrplan. Der Verbundrat hat an seiner Sitzung vom 20. März die Einschränkungen im öffentlichen Verkehr thematisiert.

Um einen Beitrag gegen die Verbreitung des Virus zu leisten, haben die Transportunternehmen im Kanton Luzern und im Gebiet des Tarifverbunds Passepartout verschiedene Sofortmassnahmen zum Schutze von Fahrgästen und des Fahrpersonals umgesetzt. Da die Nachfrage deutlich zurückging und mit Personalausfällen zu rechnen ist, reduzieren die Schweizer Transportunternehmen auf Anordnung der beiden Systemführer SBB und Post-Auto und in Abstimmung mit dem Bundesamt für Verkehr das ÖV-Angebot seit dem 19. März schrittweise.