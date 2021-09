Historische Seethalbahn: Hochdorf lädt zum Remisenfest

Verein Historische Seethalbahn In Hochdorf können wieder alte Bahnwagen und Loks bestaunt werden Nach zweijähriger Pause findet am 4. September ein Tag der offenen Tür in der Remise Hochdorf statt. Für die Kinder gibt es ein Spielfest vor dem Bahngebäude. Susanne Balli Jetzt kommentieren 02.09.2021, 13.51 Uhr

Wie vielen anderen ist es auch dem Verein Historische Seethalbahn ergangen. Infolge der Coronapandemie ist die Mehrzahl aller Einnahmen weggebrochen. Trotzdem liefen die hohen Fixkosten, die ein Museumsbetrieb mit sich bringt, weiter, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Nach zwei Jahren Pause findet nun aber am 4. September in Hochdorf das 13. Remisenfest statt.

Von 11 bis 17 Uhr organisiert der Verein an der Siedereistrasse einen Tag der offenen Tür. Dies unter geltenden Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht in den Zügen und in der Remise sowie den Auflagen, die für die Gastwirtschaft vorgeschrieben sind. «Das Fest findet grundsätzlich draussen statt, daher sind wir zuversichtlich», sagt Vereinspräsident Marcel Anderhub. Im Gegensatz zu früheren Remisenfesten dauert es allerdings dieses Mal nur einen Tag anstatt zwei.

Marcel Anderhub, Präsident des Vereins Historische Seethalbahn, in der alten Remise in Hochdorf vor einem der beiden originalen Seethaler Wagen aus den 50er-Jahren, die derzeit renoviert werden. Bild: Dominik Wunderli (31. August 2021)

In der Remise warten die beiden originalen Seetalbahnpersonenwagen mit Baujahr 1950 auf die Besichtigung der Besucher. «Die historischen Wagen werden derzeit durch die Aktivmitglieder des Vereins für knapp 200'000 Franken einer umfassenden Renovation unterzogen», sagt Anderhub. Sämtliche Aufwendungen werden aus Spenden und Betriebserträgen finanziert. Die Sanierung der Wagen sei bald fertig, es fehle nur noch der Anstrich aussen. «Wir haben sie vollständig ausgeschlachtet und den Asbest entfernt. Die Asbestsanierung allein hat 25'000 Franken gekostet», so Anderhub. Im Inneren der Wagen wurde wieder der Originalzustand hergerichtet. Die Sanierung erfolgt komplett in Freiwilligenarbeit durch die aktiven Vereinsmitglieder.

Rundfahrten mit historischem Elektrozug

Besucher erhalten zudem die Gelegenheit, vor Ort in die Geschichte der Technik der Seetalbahn einzutauchen und weitere historischen Fahrzeuge zu bestaunen. Vor der Remise steht die Dampflokomotive NOB 456 unter Dampf und kann besichtigt werden. Weiter werden Rundfahrten im historischen Elektrozug mit dem legendären Seetalkrokodil nach Eschenbach und zurück angeboten. Die Fahrten dauern rund eine Stunde. Die Abfahrtszeiten bei der Remise sind um 11.33, 13.33 sowie 15.33 Uhr. Laut Anderhub können Billette vor Ort für 15 Franken gekauft werden.

Das legendäre Seetalkrokodil bei der Remise in Hochdorf. Bild: PD

Für die Kinder steigt vor der Remise das traditionelle Spielfest, inklusive Kinderdampfeisenbahn auf dem grossen Platz vor der Remise. Zudem gibt es eine Festwirtschaft. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr steigt ein Platzkonzert des Tambourenvereins Luzern und um 14.30 ein Platzkonzert der MG Baldegg.

Verein mit rund 200 Mitgliedern

Der Verein Historische Seethalbahn bemüht sich seit 1983 um die Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Seetalbahn. Er ist als gemeinnützige Organisation anerkannt und gilt als eine eigene Eisenbahnverkehrsunternehmung. So kann der Verein Fahrten auf dem Schweizerischen Schienennetz durchführen. Rund 200 Mitglieder gehörend dem Verein an, davon sind zirka 30 Aktivmitglieder.

Hinweis: Weitere Infos unter www.historischeseethalbahn.ch