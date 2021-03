Netzwerk «Wir wollen den Vereinen eine gemeinsame Stimme verleihen»: Auf dem Weg zur «Sportstadt Luzern» Der 2019 gegründete Dachverband der Luzerner Sportvereine hat noch viel vor: Er will Vereine, Öffentlichkeit und Politik besser vernetzen – und arbeitet an Projekten für den Breitensport. Beatrice Vogel 09.03.2021, 16.30 Uhr

Luzern stellt sich gern als Sportstadt dar, über 200 Sportvereine gibt es hier. Seit Mitte 2019 sind sie im Dachverband Sportstadt Luzern organisiert, der aktuell 76 Mitgliedervereine zählt – Tendenz steigend. Doch was macht dieser Dachverband eigentlich? Darüber können Andriu Cavelti und Jan Fischer bestens Auskunft geben. Das Duo leitet seit der Gründung des Verbands die Geschäfte von Sportstadt Luzern.

Andriu Cavelti (links) und Jan Fischer im Leichtathletikstadion auf der Allmend. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. März 2021)

«Unsere Hauptaufgabe ist es, den Sportvereinen eine gemeinsame Stimme zu verleihen, Ansprechpartner für sie zu sein und sie nach aussen sichtbar zu machen», sagt Andriu Cavelti. Da die meisten Vereine auf ehrenamtlicher Arbeit bauen, sei es für sie schwierig, auch noch genügend Ressourcen in die Öffentlichkeitsarbeit zu stecken. «An diesem Punkt springen wir ein.» So bezieht Sportstadt Luzern insbesondere bei politischen Themen Stellung – etwa, wenn es um Billettsteuern oder Coronaunterstützung geht – und ist Ansprechpartner für die Stadtverwaltung.

Urs W. Studer ist Präsident des Vereins Sportstadt Sportstadt Luzern ging aus dem Erfahrungsaustausch der Stadtluzerner Sportvereine hervor, der seit 2008 existiert. In diesem Rahmen entstand auch der Tag der Luzerner Sportvereine, an dem sich die Vereine der Bevölkerung präsentieren und der 2015 zum ersten Mal durchgeführt wurde. «Um die vielen Ehrenamtlichen im Sportbereich zu entlasten und gemeinsame Interessen zu vertreten, kam 2016 die Idee eines Dachverbands auf», sagt Andriu Cavelti, Co-Geschäftsleiter Sportstadt Luzern. Hauptaufgabe von Sportstadt Luzern ist die Interessenvertretung der städtischen Sportvereine. Präsident des 2019 gegründeten Vereins ist alt Stadtpräsident Urs W. Studer, die operative Arbeit übt die Geschäftsleitung aus. Gemeinsam haben Jan Fischer (33) und Andriu Cavelti (29) die Geschäftsleitung von Sportstadt Luzern inne. Fischer ist darüber hinaus als Sportlehrer auf Sekstufe tätig, Cavelti studiert derzeit Soziologie und Geschichte an der Uni Basel. Beide sind Aktivmitglieder des Fussballclubs Kickers Luzern – Cavelti als Goalie und Goalie-Trainer, Fischer als Spielertrainer. Letzterer ist zudem Mitglied beim Tennisclub Allmend und war früher im Skiclub und im Petanque-Verein aktiv.

Freiwilligenpool für Sportanlässe

In den letzten eineinhalb Jahren hat der Verband viel Aufbauarbeit geleistet, Mitglieder akquiriert und Projekte erarbeitet. «Nach wie vor ist unser Hauptziel, Sportstadt Luzern als Anlaufstelle bei den Vereinen zu etablieren», sagt Jan Fischer. Noch werde das niederschwellige Angebot des Dachverbands von den Vereinen selbst eher wenig genutzt. Dabei ist es bereits sehr vielfältig. So gibt es etwa eine Freiwilligenplattform. Fischer erklärt:

«Die Idee ist, dass die Vereine dort Inserate platzieren können, wenn sie Helfer beispielsweise für Events suchen.»

Daneben wollen Fischer und Cavelti auch einen Pool von Freiwilligen aufbauen – also Leute, die selbst nicht unbedingt in einem Verein aktiv sind, sich aber gern engagieren wollen. «Es ist immer schwierig, Leute für Aufgaben wie Eventorganisation oder nur schon Grillmeister zu finden. Meist müssen Vereinsmitglieder, die schon sonst diverse Aufgaben übernehmen, selber anpacken», so Fischer.

Die Freiwilligenplattform soll dafür eine Unterstützung sein. Zusätzlich könnte dadurch der Austausch der Vereine gestärkt werden, indem man sich gegenseitig aushilft. Und die Integrationsarbeit der Vereine erhält damit eine weitere Dimension. Sportstadt Luzern arbeitet dafür auch mit anderen Organisationen aus dem Bereich Freiwilligenarbeit zusammen.

Förderung von Seniorensport und Schnupperangebote

Weitere Projekte, die in Planung sind: die Förderung von Seniorensport und die Zusammenarbeit von Vereinen und Schulen. Für Letzteres ist ebenfalls eine Plattform geplant, auf der die Vereine ihre Schnupperangebote platzieren können. Lehrpersonen können so leicht Informationen finden sowie Schüler und Schülerinnen vermitteln.

Des Weiteren gibt es schon länger regelmässige Austauschrunden der Vereine, das «Networking Sportstadt Luzern», das auch Nichtmitgliedern offen steht. «Bei diesen Anlässen kommen jeweils viele Inputs und Ideen zusammen», sagt Cavelti. Grundsätzlich agiere Sportstadt Luzern auf Initiative der Vereine.

Die beiden Geschäftsleiter sind überzeugt, dass der Verband gerade für Breitensportvereine gute Dienste leisten kann. Fischer: «Gemeinsam können wir die Sportlandschaft in der Stadt Luzern gestalten.»