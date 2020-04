Krienser Vereine dürfen Turnhallen bis 23 Uhr nutzen Die Stadt Kriens verlängert die Belegungsdauer. Dadurch vergrössern sich die Kapazitäten. Stefan Dähler 14.04.2020, 17.43 Uhr

Der HC Kriens – hier zu sehen in blau in einem Spiel gegen St.Otmar St.Gallen in der Krauerhalle – ist der fleissigste Nutzer der städtischen Hallen. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 8. September 2018)

Für Krienser Vereine ist die Nutzung der stadteigenen Turnhallen gratis. Entsprechend gross ist die Nachfrage, wenn der Betrieb nicht wegen der Coronakrise still steht. So würden Krienser Sportvereine insgesamt über 150 Trainingseinheiten pro Woche absolvieren, wovon Tausende von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen profitierten.

Nun wird die Nutzungsdauer erweitert und neu eingeteilt. So dürfen die Vereine nach den Sommerferien bis 22.30 Uhr in den Krienser Turnhallen trainieren. Mit Duschen und Aufräumen müssen die Vereine die Hallen um 23 Uhr verlassen haben, so die Stadt. Bisher war dies um 22 Uhr der Fall. Pro Woche könne so insgesamt «die Hallenzeit für Krienser Vereine um 30 Stunden ausgedehnt werden».

HC Kriens ist grösster Nutzer

Anteilsmässig grösster Nutzer der Krienser Sporthallen ist der Handballclub Kriens, dessen Hallenstunden von 125 auf fast 150 steigen, so die Stadt. Zweitgrösste Nutzervereine seien die Fussballer des SC Kriens und der Turnerinnenverein Kriens mit je um die 50 Stunden.

Bei der Hallenbelegung habe der Schulsport grundsätzlich Vorrang. Dazu sollen die Hauswarte Zeit erhalten, um die Sporthallen zu reinigen. «Die restliche Zeit haben wir versucht, fair und transparent auf die Vereine zu verteilen», wird Rolf Imgrüth, Präsident der Sportkommission der Stadt Kriens, in der Mitteilung zitiert. Bei der Neueinteilung sei darauf geachtet worden, dass insbesondere Ganzjahresangebote von Mehrstunden profitieren.

Hallenverteilung wird jährlich überprüft

Auch in den vergangenen Jahren habe die Stadt Kriens die Hallenverteilungen immer wieder überdacht. «Vereine verändern sich strukturell – das soll auch einen Einfluss haben auf die Verteilung der Hallenzeiten», so Imgrüth. Vereine mit steigenden Teilnehmerzahlen erhalten auch mehr Zeit, um in den Turnhallen zu trainieren. «Es war unser Ziel, dass die Hallen möglichst optimal genutzt werden», so Imgrüth. Bei der Zuteilung sei man deshalb von aktuellen Nutzerzahlen ausgegangen.

Weil das immer eine Momentaufnahme sei, werde die Hallenverteilung zukünftig einmal im Jahr überprüft. «Drängen sich Anpassungen auf, werden wir diese mit den Vereinen direkt besprechen,» so Imgrüth. Bei den Vereinen sei dieser Ansatz gut angekommen.