Vereinsbon-Aktion Regeländerung während des Spiels: Migros unterstützt Amateur-Sportvereine – aber nicht die FCL-Amateur-Frauen Mit 3 Millionen Franken greift der Migros-Genossenschaftsbund den Amateur-Sportvereinen unter die Arme. Die Kunden können dabei Bons an über 8000 Clubs verteilen. Nicht mehr berücksichtigt werden die über 100 Mädchen und Frauen der FCL-Amateure. Alexander von Däniken 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Tor, grenzenloser Jubel – und dann schliesst der Schiedsrichter das Team vom Spiel aus. Er habe die Spielregeln geändert, ruft er den verdutzten Fussballerinnen in die Kabine. Etwa so ist es den Amateurinnen der FC-Luzern-Frauen kürzlich ergangen. Doch von Anfang an. «Support your Sport»: Mit dieser Aktion unterstützt der Migros-Genossenschaftsbund schweizweit über 8000 Amateur-Sportvereine. 3 Millionen Franken werden bis am 12. April ausgerichtet. Und die Kunden können frei wählen, welchen Verein sie unterstützen wollen. Pro 20-Franken-Einkauf in der Migros oder bei Migrostochter «SportXX» erhalten sie einen Bon. Mittels Code kann dieser online einem Verein gutgeschrieben werden.