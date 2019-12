Vereiste Scheiben am Auto in Littau: drei Personen müssen mit hoher Busse rechnen Die Polizei hat in Littau mehrere Fahrzeuge gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle wurden am Mittwochmorgen drei Personen mit vereisten Scheiben verzeigt. Roger Rüegger 11.12.2019, 12.07 Uhr

Zwei Autofahrer und eine Autofahrerin sind denkbar schlecht in den Mittwoch gestartet. Die drei Personen waren im Morgenverkehr mit vereisten Scheiben unterwegs und wurden von der Luzerner Polizei angehalten. Das Trio ist von der Polizei an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt worden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.