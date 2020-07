«Vergleichbar mit Zürich-West»: In der Viscosistadt soll ein Zentrum für die Kreativwirtschaft entstehen In einer ehemaligen Fabrik in Emmenbrücke sollen zahlreiche kleine regionale Firmen künftig zusammenspannen. Die Initianten wollen diese mit einem speziellen Konzept anlocken. Stefan Dähler 20.07.2020, 17.17 Uhr

Im Gebäude links, der alten Nylonfabrik, ist das Projekt geplant. Bild: PD/Jessica Wirth

In der Viscosistadt in Emmenbrücke entsteht ein weiteres Projekt aus der Kreativwirtschaft. Auf den obersten drei Etagen der alten Nylonfabrik an der Spinnereistrasse 5 soll auf 2500 Quadratmetern ein Zentrum für kleine Unternehmen, vorwiegend aus der Kommunikationsbranche, und Projektteams von Zentralschweizer Grossunternehmen entstehen.