Verhandlung in Hochdorf Für verbale Ausraster und Drohungen muss ein Schweizer 12'000 Franken zahlen Mit Hasstiraden und Drohungen beleidigte und bedrohte ein Mann gleich mehrere Personen. Die hohe Geldstrafe brachte ihn letztlich zur Einsicht. Sandra Monika Ziegler 27.01.2021, 16.37 Uhr

Ein 64-jähriger Schweizer stand am Dienstag wegen Aufruf zum Hass, Diskriminierung und Drohung vor dem Bezirksgericht Hochdorf. Für zwei voneinander unabhängige Vorfälle wurde er mit zwei Strafbefehlen zu einer unbedingten Geldstrafe von insgesamt 11'000 Franken verurteilt. Dazu kommen amtliche Kosten von rund 1000 Franken. Dagegen erhob der Mann Einsprache.

Den ersten Strafbefehl bekam der Mann wegen einer verbalen Auseinandersetzung im Juni 2020. Vor einem Lokal in der Luzerner Agglomeration fielen Worte wie «Kameltreiber», «Araberfresse» und «Scheissausländer». Das liessen der Angesprochene und seine Entourage nicht auf sich sitzen. Es kam zur Anzeige wegen Aufruf zum Hass und einer Geldstrafe von 7000 Franken.

«Ich hätte besser nichts gesagt»

Der Einzelrichter machte den Beschuldigten am Dienstag darauf aufmerksam, dass er seine Einsprache jetzt noch zurückziehen könne, dann würde der Strafbefehl rechtskräftig und keine weiteren Kosten fällig. Das wollte der Beklagte vorerst nicht. Total 7300 Franken als Strafe seien schlicht zu viel, so der Mann. Er blickte sich um und erkundigte sich, warum derjenige, der ihn angezeigt hatte, jetzt nicht anwesend sei: «Ich hätte ihm gerne in die Augen geschaut.» Der Anzeigesteller und der Staatsanwalt müssten nicht anwesend sein, klärte ihn der Richter auf.

Früher sei es auch ohne Gericht gegangen

Der Angeklagte stellte sein Verhalten nicht in Abrede, entschuldigen dafür wollte er sich aber auch nicht. Seit diesem Vorfall sage er nicht mehr viel und, schweige meist, sagte er: «Die Schweiz ist nicht mehr meine Schweiz. Es geht hier von einem Extrem ins andere, das war in den 70er-Jahren nicht so.» Er fügte an:

«Früher sind die Probleme anders gelöst worden und nicht vor Gericht. Doch der andere hat ja nicht einmal den Mut, an die Verhandlung zu kommen und mir in die Augen zu schauen.»

Den Sommerabend 2020 schilderte er mit ruhiger Stimme. Er sei provoziert worden, habe das Gespräch gesucht. Doch der von ihm Angesprochene habe ihm nicht geantwortet, «und die weiteren anwesenden Personen hätten sich erst gar nicht einmischen müssen». Die Situation sei beidseitig eskaliert. Der Angesprochene sei ein «heissblütiger Typ» gewesen. Er habe ihn sogar verfolgt, als er sich davon machte: «Er folgte mir, bis die Polizei kam. Ich musste in die Ron steigen, ich habe um mein Leben gefürchtet.» Als die Polizei eintraf, sei er ihr ohne Widerstand gefolgt. Er habe viel mit solchen, zum Teil sehr schwierigen Menschen gearbeitet, er habe nichts gegen sie. Mehr wollte er zum Vorfall nicht sagen.

Eine Stunde später kam es zur zweiten Verhandlung. Dieses Mal war der Anzeigesteller anwesend. Der zweite Vorfall ereignete sich im August 2020. Wegen Drohung wurde der Angeklagte damals mit einer unbedingten Geldstrafe von 4000 Franken bestraft. Auf einem Abendspaziergang durch sein Quartier ärgerte er sich über eine Treppe, die laut dem Beschuldigten nicht den Normen entspreche und eine Gefahr für Kinder darstelle. Als er an diesem Abend zufällig den Besitzer sah, bedrohte er diesen verbal. Er werde der erste sein, der hier die Treppe hinunterfalle; das sei der sichere Tod. Der verbal Angegriffene erstattete ebenfalls Anzeige.

Überraschende Kehrtwende: Angeklagter zieht Einsprachen zurück

Obwohl der Anzeigesteller diesmal im Saal anwesend war, hatte der Beschuldigte nicht das Bedürfnis, ihm in die Augen zu schauen. Der Angeklagte zog die Einsprache gleich zu Beginn der Verhandlung zurück und akzeptierte den Strafbefehl.

Dann kam es zur überraschenden Kehrtwende: Ganz zum Schluss zog er auch die Einsprache gegen den ersten Strafbefehl zurück. Somit muss der Angeklagte inklusive amtlichen Gebühren insgesamt 12'000 Franken zahlen. Die Strafbefehle sind rechtskräftig.