Verkehr Bis zu 10'000 Velos pro Tag beim Schweizerhof: Die automatischen Velozählstellen in Luzern vermelden Rekorde 2020 waren erneut deutlich mehr Velos unterwegs. Erstaunlich: In der Stadt Luzern lassen sich die Velofahrer auch von gefährlichen Stellen nicht abhalten. In Kriens hingegen schon. Robert Knobel 16.01.2021, 05.00 Uhr

Der Veloverkehr in der Region Luzern hat auch 2020 klar zugelegt. Das zeigen die Daten der automatischen Velozählstellen in Luzern und Kriens:

Natürlich stellt sich gleich die Frage, welchen Einfluss die Coronakrise darauf hatte. Die detaillierte Auswertung der Zahlen zeigt dabei einige Überraschungen. Während des Lockdowns im Frühling war häufig von einem Umsteigeeffekt vom ÖV aufs Velo die Rede. Doch Tatsache ist, dass im Frühling sogar eher weniger Velos unterwegs waren als in den Vorjahresperioden. Selbst wenn es wohl tatsächlich einige Umsteiger gab, so wurde dies durch die Tatsache kompensiert, dass allgemein viel weniger Menschen unterwegs waren. Diejenigen, die trotzdem Velo fuhren, taten dies zudem zu anderen Tageszeiten als üblich. Milena Scherer, Co-Leiterin Mobilität im Stadtluzerner Tiefbauamt, sagt:

«Die tägliche Morgenspitze fiel während des Lockdowns im Frühling weg. Der grösste Teil der Velofahrer war jeweils erst ab Mittag unterwegs.»

Doch ab dem Sommer nahm der Veloverkehr in Luzern dann so richtig Fahrt auf. Zwischen Juni und August war die Zunahme des Veloverkehrs im Vergleich zu den Vorjahresperioden teils frappant. Milena Scherer hat eine naheliegende Erklärung dafür: «Das schöne Wetter sowie die Tatsache, dass 2020 viele ihre Ferien zu Hause verbrachten.» Entsprechend sei wohl ein grosser Teil des Sommer-Veloverkehrs zu Freizeitzwecken erfolgt. Der sommerliche Höhenflug stellte gleich die Weichen für den Rest des Jahres: Selbst im November und Dezember lagen die Velofrequenzen noch immer weit über denjenigen der Vorjahre.

Die mit grossem Abstand beliebteste Veloroute war 2020 der Schweizerhofquai. Dort waren im Schnitt täglich 5246 Velos unterwegs, an Spitzentagen sogar bis zu 10'000.

Die Velozählstelle am Schweizerhofquai. Bild: Pius Amrein

Das erstaunt – handelt es sich beim Schweizerhofquai doch um eine regelrechte «Velo-Hölle», wo man sich zwischen Autos, Bussen und Lastwagen durchschlängeln muss.

Gefährliche und verkehrsreiche Strassen scheinen Luzerner Velofahrer aber generell nicht abzuschrecken. Das zeigt auch das Beispiel Baselstrasse. Dort gäbe es mit der Dammstrasse eigentlich eine komfortable und sichere Parallelverbindung:

Verkehrsarme Parallelverbindung für Velofahrer: die Dammstrasse. maps.admin.ch

Trotzdem verzeichnet die Dammstrasse nur wenig höhere Velofrequenzen als die ungemütliche Baselstrasse.

Weiteres Beispiel: Die Taubenhausstrasse ist eine perfekte Velostrasse fast ohne Autoverkehr:

Auf der Taubenhausstrasse haben Velofahrer Vortritt. Bild: Dominik Wunderli

Dennoch gibt es dort nur wenig mehr Veloverkehr als am völlig Velo-unfreundlichen Löwenplatz.

Interessant ist der Blick nach Kriens, wo es ebenfalls ein Netz an Velozählstellen gibt. Hier scheinen Velofahrer die Hauptachsen eher zu meiden und weichen auf gefahrlose Strecken aus – etwa in Luzern Süd: Die Schlundstrasse, ein perfekter Veloweg, hat um ein Vielfaches höhere Frequenzen als die Horwer- oder Nidfeldstrasse, die nur eine ungenügende Velo-Infrastruktur aufweisen. Der Verkehr auf der Horwerstrasse verharrt denn auch seit Jahren auf sehr tiefem Niveau.

Die Schlundstrasse ist bei Velofahrern viel beliebter als die Horwerstrasse. maps.admin.ch

Auch auf der Krienser Schachenstrasse, wo es häufig zu heiklen Situationen zwischen Velos und Autos kommt, ist die Zahl der Velos 2020 sogar rückläufig.

Anders in der Stadt Luzern: Ob Schweizerhofquai oder Haldenstrasse – auch auf gefährlichen Routen ist der Veloverkehr in den letzten Jahren markant gestiegen. Für Milena Scherer ist dies erst recht ein Grund, dort Verbesserung anzustreben:

«An Tagen mit hohen Frequenzen haben wir mittlerweile ein Sicherheitsproblem.»

Heikel sei beispielsweise, wenn langsamere Velofahrer von schnelleren überholt werden. Denn herkömmliche Velostreifen seien nicht für solche Überholvorgänge ausgelegt. Für Milena Scherer ist daher klar: An Orten mit viel Veloverkehr braucht es entsprechende Infrastrukturen, die sicherer und breiter sind.

Hier ist Überholen kein Problem. Doch so komfortabel wie auf dem Freigleis sind die Velorouten in Luzern sonst nirgends. Bild: Pius Amrein

Bei den Verbesserungen für den Veloverkehr stehen in nächster Zeit drei grössere Vorhaben im Zentrum:

Spitalstrasse : Verbesserungen für den Veloverkehr zwischen Kantonsspital und Friedentalstrasse. Was konkret geplant wird, will der Stadtrat 2021 bekanntgeben. Baustart 2022.

: Verbesserungen für den Veloverkehr zwischen Kantonsspital und Friedentalstrasse. Was konkret geplant wird, will der Stadtrat 2021 bekanntgeben. Baustart 2022. Velotunnel unter dem Bahnhof Luzern: Dadurch entsteht eine sichere Verbindung zwischen Neustadt und Inseli – die gefährliche Fahrt über den Bahnhofplatz entfällt. Eröffnung: 2024.

unter dem Bahnhof Luzern: Dadurch entsteht eine sichere Verbindung zwischen Neustadt und Inseli – die gefährliche Fahrt über den Bahnhofplatz entfällt. Eröffnung: 2024. Neue Velo-/Fussverbindung zwischen Neubad und Bahnhof entlang der Bahngleise. Dies erlaubt eine Umfahrung des gefährlichen Bundesplatzes. Wann die Verbindung realisiert wird, ist offen, da sie mit dem Hochhaus-Projekt am Bundesplatz zusammenhängt. Dieses ist zurzeit vor Gericht blockiert.

Bei Hauptverkehrsachsen wie der Seebrücke sind der Stadt hingegen die Hände gebunden, weil die meisten dieser Strassen dem Kanton gehören. Scherer sagt: «Stadt und Kanton haben hier teilweise unterschiedliche Schwerpunkte: Wir gehen stärker von den Bedürfnissen des Fuss- und Veloverkehrs sowie der Aufenthaltsqualität aus.» Das ist allerdings nicht nur eine Frage der politischen Gesinnung. Dass der Kanton seinen Fokus stärker auf den Autoverkehr legt, hat auch damit zu tun, dass die Kantonsstrassen vorwiegend durch den motorisierten Verkehr finanziert werden. Gemeindestrassen hingegen werden aus allgemeinen Steuermitteln finanziert – dadurch fühlen sich die Gemeinden oftmals freier, wie sie ihre Strassen nutzen und gestalten wollen.

Trotzdem: Der Velo- und Fussverkehr gehöre durchaus zum Planungsbereich des Kantons, sagt Milena Scherer. Die Stadt hoffe daher, dass das Velo in der kantonalen Mobilitätsstrategie, die zurzeit in Erarbeitung ist, das notwendige Gewicht erhält.

Was der Kanton in Sachen Veloverkehr bisher plant, ist im Radroutenkonzept ersichtlich, das zuletzt 2009 aktualisiert wurde. Vorgesehen für die nächsten Jahre sind unter anderem Verbesserungen am Bahnhofplatz und an der Basel- und Bundesstrasse sowie ein neuer Veloweg durchs Renggloch. Konkrete Termine stehen noch nicht fest.

Das Renggloch ist übrigens der einzige Ort in der Agglomeration Luzern, in dem der Kanton einen separaten Veloweg plant. Alle anderen Massnahmen beinhalten lediglich Velostreifen. Das könnte sich künftig aber ändern. Aufgrund eines Postulats im Kantonsrat muss die Regierung nämlich eine Überarbeitung des Radroutenkonzepts prüfen. Gut möglich, dass diese Überprüfung ergibt, dass weitere Velowege erforderlich sind.

Die Velos werden mittels Induktionsschleifen im Asphalt registriert. Ein vorbeifahrendes Velo erzeugt jeweils eine Veränderung des elektromagnetischen Feldes. Der Sensor erkennt dabei die typische Geometrie eines Velos (zwei Laufräder, Tretlager) – selbst dann, wenn mehrere sehr nahe beieinander fahren.

Das System funktioniert grundsätzlich zuverlässig – mit zwei Ausnahmen: Bei Kinderanhängern werden fälschlicherweise zwei Velos gezählt. Und Velos mit Carbonfelgen werden vom Sensor gar nicht erkannt. Mehr Informationen zur Funktionsweise von Velozählern findet man auf der Website der Stadt Kriens.