Verkehr «Bürokratiemonster!» – Komitee bekämpft neues Horwer Parkplatzreglement Noch bevor das Parlament über das neue Horwer Parkplatzreglement befindet, gibt es Widerstand. Der Gemeinderat reagiere autofeindlich gegenüber dem Gewerbe und den Eigenheimbesitzern. Roman Hodel 21.01.2021, 19.30 Uhr

Der Horwer Gemeinderat hat das vor fünf Jahren vom Parlament zurückgewiesene Parkplatzreglement überarbeitet. Schon jetzt ist klar: Auch diesmal gibt's Ärger. Patrick Müller, Architekt und Sprecher des Horwer Bürgerkomitees «für genügend Parkplätze im Eigenheim», sagt:

«Das neue Reglement ist zu grossen Teilen bloss eine aufgewärmte Version von 2016 – und es geht sogar noch weiter.»

Für Müller reagiert der Gemeinderat geradezu autofeindlich gegenüber dem Gewerbe und Hausbesitzern.

Das Komitee formierte sich bereits im November 2019 und lancierte eine entsprechende Gemeindeinitiative, die im Januar 2020 zu Stande kam. Gleichzeitig reichte die SVP eine ähnlich lautende Motion ein. Laut Müller hat der Gemeinderat das Komitee nun erst kontaktiert, nachdem der Entwurf schon ausgearbeitet war.

Das sind drei Hauptkritikpunkte des Komitees:

Beim Gewerbe wird der Normbedarf von einem Parkplatz pro 100 Quadratmeter Nutzfläche etwa im Gebiet I (Horw Mitte) markant reduziert: Um 80 Prozent für Angestelltenparkplätze und 60 Prozent für Kundenparkplätze. «So vertreibt man das Gewerbe», sagt Müller.

Hier ist die Gebietseinteilung:

Die meisten Einschränkungen gibt's im Gebiet I (Horw Mitte, violett), weniger stark sind die Einschränkungen im Gebiet II (orange) und keine Einschränkungen gibt's im Gebiet III (grün).

Grafik: PD/Gemeinde Horw

Das sagt der Gemeinderat zur Kritik des Komitees:

Von einem «aufgewärmten oder gar verschärften» Reglement will Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) nichts wissen – er sagt: «Es basiert zwar immer noch auf einem Musterreglement, ist aber im Unterschied zu 2016 an die Horwer Verhältnisse angepasst.» Das bedeutet:

Statt in fünf ist Horw neu in drei Gebiete aufgeteilt.

aufgeteilt. Nicht nur die ÖV-Anbindung ist für die Gebietseinteilung entscheidend, sondern auch die Dichte der Bebauung.

entscheidend, sondern auch die Dichte der Bebauung. Im Gebiet III - dazu gehören die gesamte Horwer Halbinsel und auch Quartiere wie Stirnrüti oder Ennethorw - wird der Normbedarf nicht reduziert . «Wir sehen dort keinen Handlungsbedarf», so Zemp.

. «Wir sehen dort keinen Handlungsbedarf», so Zemp. Durch die Reduzierung des Normbedarfs etwa im Gebiet I um 50 Prozent müssen Bauherren deutlich weniger Ersatzabgaben leisten.

Dennoch räumt er ein, dass gerade im Gebiet I (Horw Mitte) und im Gebiet II, das hauptsächlich den Talboden umfasst, Einschränkungen geplant sind: «Wir sind nun mal eingebettet in eine übergeordnete Gesetzgebung, müssen die Abstimmung von Verkehr und Siedlung regional vornehmen und die Zeiten punkto Mobilität haben sich geändert.» Man habe aber bewusst Ausnahmen formuliert - etwa für das Gewerbe. Was die Kritik am Mobilitätskonzept-Zwang betrifft, so sagt Zemp:

«Wenn ein Bauherr auf der Halbinsel eine Überbauung mit 30 Parkplätzen realisiert, darf man von ihm heutzutage ein paar Gedanken zur Verkehrsabwicklung erwarten.»

Ein neues Reglement ist laut Zemp dringlich. Dies weil das alte von 1988 stammt und wegen eines Gerichtsurteils. Hinzu kommt die Initiative. Über deren Gültigkeit wird der Einwohnerrat erst anlässlich der zweiten Lesung befinden. An der Sitzung vom 4. Februar wird das Reglement in einer ersten Lesung beraten. Zemp versteht daher die Aufregung der Initianten nicht: «Bis zur zweiten Lesung bleibt genügend Zeit, mit dem Komitee zu verhandeln.» Trotzdem habe er ein Treffen vor der Parlamentssitzung angeboten, was aber abgelehnt worden sei. Er hat den Eindruck, die Initianten hätten am liebsten gar kein Reglement, «doch das war und ist nicht möglich - wir wollen kein Verkehrschaos».

Darum engagiert sich der Krienser Architekt in Horw:

Dass sich Architekt Müller als Krienser in Horw engagiert, ist kein Zufall: Er hat selber ein Projekt in Kastanienbaum am Start - auf der Parzelle rechts:

Bild: Dominik Wunderli (13. November 2019)

Hier kann er aber pro Wohnung zwei Parkplätze realisieren, was genügend sei. Müller bekämpfte schon in Kriens erfolgreich ein neues Reglement. Auch in Emmen wurde ein neues Reglement zurückgewiesen und in Luzern wurde das Referendum dagegen ergriffen. «Es grenzt für mich deshalb schon fast an Ignoranz, wenn der Horwer Gemeinderat das Reglement unter diesen Aspekten sogar noch verschärfen will», sagt er. Das Komitee appelliert an die Einwohnerräte, es bei der ersten Lesung erneut zurückzuweisen. Müller:

«Sonst werden wir dafür sorgen, dass die Bevölkerung darüber abstimmen kann.»