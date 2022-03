Sursee: Statt Kreisel sollen Ampeln die Verkehrsprobleme lösen

Verkehr «Dem Bus den Vortritt lassen, ist an einem Kreisel praktisch unmöglich» – Kantonsingenieur plädiert für Ampellösung In Sursee sollen sieben Verkehrskreisel zu Lichtsignalanlagen umgebaut werden. Kantonsingenieur Gregor Schwegler gibt Auskunft, ob damit im Kanton Luzern das Ende der Kreisel eingeläutet wurde. Reto Bieri Jetzt kommentieren 30.03.2022, 17.00 Uhr

Der Region Sursee geht es gut: Die Bevölkerung wächst, die Wirtschaft prosperiert – doch als Folge nimmt auch der Verkehr stetig zu. In und um die Stadt Sursee kommt es oft zu Staus. Betroffen ist auch der öffentliche Verkehr, der Fahrplan wird während der Stosszeiten nicht immer eingehalten. Schon länger suchen Kanton, Stadt und Region deshalb nach Lösungen. Jetzt liegt der Gesamtverkehrsbericht vor. Die Sursee Plus-Gemeinden haben bis Mitte April Zeit, sich zu den Vorschlägen zu äussern. Unter anderem möchte der Kanton sieben Kreisel in Lichtsignalanlagen umbauen. Zudem sollen die Busse in den Hauptverkehrszeiten bevorzugt werden. Gregor Schwegler, Kantonsingenieur und Leiter der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) nimmt im Interview Stellung.

In Sursee sollen sieben Verkehrskreisel zu Ampelkreuzungen umgebaut werden, darunter auch der Kreisel Schlottermilch. Bild: Corinne Glanzmann (Sursee, 15. März 2018)

Gregor Schwegler, der Kanton Luzern hat in der Region Sursee kürzlich einen Gesamtverkehrsbericht in die Vernehmlassung gegeben. Darin soll jener Vorschlag priorisiert werden, bei welchem die bestehenden Knoten umgebaut werden, sprich die Verkehrskreisel. Was heisst das konkret?

Gregor Schwegler: Der vorliegende Bericht hat verschiedene Lösungsansätze geprüft und zeigt auf, dass mit einfachen, schnell umsetzbaren Sofortmassnahmen keine Verbesserungen im Verkehrsfluss zu erreichen sind. Der genannte Vorschlag überzeugt durch ein gutes Kosten-/Nutzen-Verhältnis, weil die Massnahmen und Ausbauten im bestehenden Strassenraum umgesetzt werden könnten.

Gregor Schwegler. Bild PD

Neue Strassen werden also keine mehr geplant?

Ja, auf den Bau von neuen Strassen im Siedlungsgebiet von Sursee, auf grossräumige Umfahrungen im Kulturland oder auf zusätzliche Autobahnanschlüsse soll verzichtet werden. Auch die Idee von Teilunterführungen von heutigen Knoten wurde zwar geprüft, wird aber nicht zur Ausführung empfohlen. Diese Projekte verursachen hohe Kosten, sind ein grosser städtebaulicher Eingriff in Sursee und verlagern Staus einfach an andere Knoten im Siedlungsgebiet.

Nehmen die Staus in und um Sursee ohne neue Strassen nicht noch mehr zu?

Durch die Optimierung der bestehenden Infrastruktur mit intelligenter Steuerung und Bewirtschaftung des Verkehrs kann dies ausgeglichen werden.

Der Kanton schlägt im Bericht vor, sieben Kreisel in Sursee in Lichtsignalanlagen umzubauen. Warum?

Die Kreisel in Sursee stossen bereits heute an ihre Kapazitätsgrenzen. Wenn dies geschieht, staut sich der Verkehr in benachbarten Knoten und fliesst im gesamten System nicht mehr. Lichtsignalanlagen ermöglichen eine exakte Steuerung und Bewirtschaftung des Verkehrs respektive eine Priorisierung zum Beispiel der Zufahrten der Busse. Der Verkehr wird auf die Hauptachsen kanalisiert, um so das untergeordnete Strassennetz zu entlasten. Zusätzlich können bauliche oder elektronische Busspuren geschaffen werden, damit der öffentliche Verkehr auch in den Stosszeiten pünktlich ist. Durch den Umbau sind zudem sichere Fuss- und Veloverbindungen möglich.

Bislang galten in der Schweiz Verkehrskreisel als Teil der Lösung, nicht als Problem. Hat der Kanton Luzern gerade das Ende der Verkehrskreisel eingeläutet?

Insbesondere in den Spitzenzeiten stossen die Kreisel im vorliegenden Fall an ihre Kapazitätsgrenzen. Vor allem bleibt der ÖV immer wieder stecken. Eine Verkehrsdosierung, also den restlichen Verkehr zurückhalten, um dem Bus den Vortritt zu lassen, ist an einem Kreisel praktisch unmöglich. Mit einer Ampellösung der neuesten Generation geht das.

Machen neue Kreisel also überhaupt noch Sinn?

Kreisel sind ein bewährtes Instrument in der Verkehrsplanung. Sie sind dienlich für den Verkehrsfluss. Probleme gibt es dann, wenn die Kapazitätsgrenzen in Spitzenzeiten erreicht sind oder eben wie im vorliegenden Fall, wenn eine Buspriorisierung gewünscht wird.

Sursee ist kein Einzelfall. Kürzlich informierte der Kanton über die Neugestaltung des Knotens Oberhofen in Inwil. Auch dort plant man mit Lichtsignalanlagen statt Kreiseln.

Inwil lässt sich nicht eins zu eins mit Sursee vergleichen. Für den Knoten Oberhofen wird ein Variantenstudium gemacht, um Vorschläge zur Behebung der Kapazitätsengpässe zu entwickeln, die eine gute Lösung für Inwil beinhalten und zudem mit den Varianten für Eschenbach kombinierbar sind. Aber auch am Knoten Oberhofen gilt, dass mit einem Kreisel kein Busbevorzugung möglich wäre.

Gebaut werden soll in Sursee ab 2030. Warum nicht früher?

Der Bericht ist noch nicht final, wir warten die Rückmeldungen der Sursee-Plus-Gemeinden ab. Die Ergebnisse fliessen in den Entwurf des Bauprogramms für die Kantonsstrassen 2023–2026 ein. Dieses muss zunächst einmal vom Kantonsrat genehmigt werden.

In einer Mitteilung zum Gesamtverkehrsbericht schreibt der Kanton, künftig stehe nicht mehr der Ausbau von Strassen im Zentrum, sondern die Optimierung. Worauf stützt er sich dabei?

Die Grundlage ist im kantonalen Richtplan festgehalten. Bereits heute sind insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten die Kapazitätsgrenzen des Strassen- und Schienennetzes erreicht. Durch das Bevölkerungswachstum sowie das Freizeitverhalten wird die Mobilität der Luzernerinnen und Luzernern weiter zunehmen – auch immer mehr Güter werden bewegt. Dazu brauchen wir die beiden Schlüsselprojekte auf der Strasse und der Schiene, Bypass und Durchgangsbahnhof. Darüber hinaus ist wichtig, dass die bestehende Infrastruktur effizient genutzt und das Mobilitätsverhalten überdacht wird.

Damit ist klar, dass neue Umfahrungsstrassen einen schweren Stand haben werden, zum Beispiel jene in Hochdorf und Wolhusen.

Im Luzerner Seetal besteht Handlungsbedarf, das ist klar. Deshalb wurde 2017 ein Gesamtverkehrskonzept entwickelt. Die Ergebnisse aus den Zweckmässigkeitsbeurteilungen in Eschenbach und Hochdorf sowie der Machbarkeitsstudie in Ballwil fliessen in einen gemeinsamen Synthesebericht ein. Grund: Sie müssen aufeinander abgestimmt geplant werden, da sie jeweils aufeinander Einfluss haben. In Wolhusen wurde der Planungsprozess Anfang Jahr gestartet, jener für eine Umfahrung Alberswil-Schötz folgt demnächst.

Lösungsvarianten wie zum Beispiel eine Westumfahrung in Eschenbach haben wohl aber kaum Chancen, vom Kanton als Bestvariante bestimmt zu werden.

Nein, das kann man so nicht sagen. Der Sinn einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) ist es ja gerade, aus allen möglichen denkbaren Varianten die Beste für das Verkehrsproblem am jeweiligen Standort zu ermitteln. Wir werden sehen, was die ZMB in Eschenbach ergibt, insbesondere auch, weil ein enger Zusammenhang zum Knoten Oberhofen in Inwil gegeben ist. Unabhängig von den Ergebnissen wird aber auch für das Seetal geprüft, mit welchen Massnahmen die Situation verbessert werden kann, bis langfristige Lösungen realisiert sind.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.

