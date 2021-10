Urteil Ein Unfall, der gar keiner war: Wieso ein Luzerner Autofahrer vor Bundesgericht freigesprochen wurde Ein Mann touchierte auf einem Parkplatz mit seinem Wagen ein anderes Auto. Weil er es unterliess, die Polizei zu verständigen, wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt – zu Unrecht. Das Bundesgericht pfeift die Luzerner Justiz zurück. Julian Spörri 12.10.2021, 12.00 Uhr

An einem Freitagabend im Juni 2019 touchierte ein Mann beim Einparkieren mit seinem Auto das Heck eines abgestellten Wagens. Auch wenn das Vorkommnis unbedeutend anmutet, musste sich sogar das höchste Gericht des Landes mit dem Fall beschäftigen.

Dies, weil der Autofahrer von der Staatsanwaltschaft Sursee zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen und einer Busse von 2500 Franken verurteilt wurde. Die Behörde warf dem Mann vor, sich nach dem Unfall pflichtwidrig verhalten zu haben. Gemäss Schweizer Gesetz hat der Verursacher unverzüglich anzuhalten und zu klären, ob ein Schaden entstanden ist. Ist dies der Fall, so muss unverzüglich die geschädigte Person – oder falls dies nicht möglich ist – die Polizei benachrichtigt werden. Indem er Letzteres unterliess, habe der Beschuldigte zudem die Durchführung einer Atemalkoholprobe vereitelt, so der zweite Vorwurf. Der Mann trank nach eigenen Angaben am erwähnten Abend zwei Panaschees.

Polizei hält Sachschaden für fraglich

Der Autofahrer wehrte sich vor dem Bezirksgericht Willisau und dem Kantonsgericht gegen die Verurteilung. Die erste Instanz reduzierte die Geldstrafe, die zweite wies die Berufung ab. Vor Bundesgericht forderte der Mann einen vollständigen Freispruch, weil beim Vorfall kein Sachschaden entstanden sei. Tatsächlich sind gemäss Polizeibericht am Auto nur kleine Dellen und ein leichter Lackschaden feststellbar. Ob diese durch den Beschwerdeführer verursacht wurden, ist gemäss Polizei fraglich.

Mangels eines erwiesenen Schadens sei der Mann weder zu einer Meldung an die Polizei noch an die vermeintliche Geschädigte verpflichtet gewesen, urteilt das Bundesgericht. Trotzdem habe der Beschuldigte der anderen Partei sogar seine persönlichen Angaben mitgeteilt und ihr angeboten, für einen allfälligen Schaden aufzukommen. Für das Bundesgericht ist klar, dass der Vorwurf des pflichtwidrigen Verhaltens nach dem Unfall sowie der Vereitelung eines Alkoholtests somit nicht zutrifft. Es spricht den Mann von Schuld und Strafe frei und verfügt, dass der Kanton Luzern ihm eine Entschädigung von 2596 Franken auszahlen muss.

Hinweis: Urteil 6B_470/2021 vom 27. September 2021