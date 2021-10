Gotthardtunnel gesperrt

Verkehr Gotthardtunnel in beide Richtungen gesperrt Der Grund für die Sperrung ist ein Brandalarm. Sowohl Richtung Norden und Süden ist wegen Überlastung mit bis zu einer Stunde Zeitverlust zu rechnen. 30.10.2021, 11.44 Uhr

Wer derzeit den Gotthardtunnel passieren will, muss einiges an Geduld im Gepäck mitführen. Wie der TCS auf Twitter bekannt gab, ist der Tunnel derzeit in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sei ein Brandalarm, berichtet Radio Pilatus.

Kurz vor Mittag wurden in Richtung Gotthard zwischen Wassen und Göschenen vier Kilometer Stau gemeldet, was einen Zeitverlust von rund 40 Minuten bedeutet. In Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo ist der Stau bereits sechs Kilometer lang, die Reisezeit verlängert sich um etwas mehr als eine Stunde laut TCS. (sok)