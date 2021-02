Verkehr Horwer Einwohnerrat sagt einstimmig Ja zum Parkplatzreglement Im Hinblick auf die zweite Lesung hat das Parlament am Donnerstag aber ein paar Änderungen gutgeheissen. Roman Hodel 04.02.2021, 21.52 Uhr

Wie viele Parkplätze müssen oder dürfen in Zukunft auf privatem Grund gebaut werden? Das ist im neuen Parkplatzreglement festgehalten. Es sieht drei Zonen vor. In Horw Mitte wären die Einschränkungen für den Bau von Parkplätzen künftig am grössten, im sonstigen Talboden gäbe es ebenfalls welche, die Halbinsel hingegen würde weitgehend verschont.

Der Gemeinderat nimmt diesbezüglich einen neuen Anlauf, nachdem der Einwohnerrat ein neues Reglement 2016 an den Absender zurückgewiesen hatte. Das Horwer Bürgerkomitee «für genügend Parkplätze im Eigenheim» läuft allerdings bereits dagegen Sturm (wir berichteten). Am Donnerstag nun hat der Einwohnerrat dem Bericht und Antrag in einer ersten Lesung einstimmig zugestimmt.

Im Grossen und Ganzen war man sich einig, dass es ein neues Reglement braucht und dass der vorliegende Entwurf passt. Insbesondere die Ersatzgabe für Parkplätze, die man erstellen müsste, aber nicht erstellen will, wurde von allen als fair taxiert. Denn neu muss die Abgabe nur noch bis zum Soll- und nicht bis zum Normbedarf geleistet werden. Zudem fliesst das Geld in einen Fonds, der unter anderem dem ÖV zugutekommt.

Baustelle einer neuen Wohnsiedlung in Horw Mitte. Wie viele Parkplätze dürfen/müssen in Zukunft auf privatem Grund gebaut werden? Bild: hor (4. Februar 2021)

«Wir können den Privatverkehr nicht parallel zur Bevölkerunganzahl mitwachsen lassen», sagte Stefan Maissen (FDP) und fügte an:

«Der Verkehr hört nicht an der Gemeindegrenze auf.»

Glücklicherweise sei das Reglement aber weniger streng als die Vorlage von «Luzern Plus». Für Reto von Glutz (SVP) ist der Entwurf hingegen immer noch zu nahe an der Vorlage von «Luzern Plus». Zwar seien Anpassungen wohl unausweichlich, doch seine Partei bleibe kritisch, «auch wenn wir nicht komplett ablehnend unterwegs sind wie 2016.» Im Hinblick auf die zweite Lesung erwartet von Glutz «gewerbefreundliche Anpassungen».

Wenig Anlass zu Diskussionen gab’s bei der CVP, wie Andrea Hocher sagte: «Die jetzt vorgeschlagene Lösung und Berechnungsgrundlagen erachten wir als geeignet und zielführend.» Grün-rot unterstützte das Reglement ebenfalls - grundsätzlich. «Wir hätten uns aber eine klarere Analyse der Ausgangslage gewünscht», so Martin Eberli (L20). Gewiss würden alle Fahrzeuge Abstellflächen brauchen, «aber weil die Nutzung von Autos abnehmen wird, braucht es zum Beispiel eher Vorgärten statt Parkplätze.» Die L20 stellte während der Beratung einen Antrag, wonach die Bestandesgarantie für bestehende Abstellplätze zu streichen sei. Doch das Parlament wollte davon nichts wissen.

«Multifunktionale» Parkplätze gefordert

Gehör hatte der Einwohnerrat hingegen unter anderem für einen Antrag der Bau- und Verkehrskommission bezüglich Gestaltung von Aussenparkplätzen. Diese sollen künftig «siedlungsverträglich» gestaltet sein, damit sie «multifunktional» nutzbar sind. Zudem soll der Gemeinderat mehr Velo-Abstellplätze pro Wohnung prüfen.

Erleichtert über das einstimmige Ja zum Bericht und Antrag zeigte sich Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP): «Das Reglement ist 32 Jahre alt und die Welt hat sich seither verändert.» Tatsächlich sei das Reglement nach der Rückweisung nicht zuoberst auf der To-do-Liste gestanden. Doch zuletzt sei Druck entstanden - durch die Initiative des Bürgerkomitees und insbesondere wegen eines Kantonsgerichtsurteils. Dieses hat die bisherige Berechnung der Gemeinde anhand der Bruttogeschossfläche für ungültig erklärt. Ihm sei klar, dass es sich um eine schwierige Materie handelt mit Blick auf die umliegenden Gemeinden, wo die Umsetzung neuer Reglemente harzt, sagte Zemp und fügte an:

«Deshalb ist es wichtig, dass die Vorlage mehrheitsfähig ist – und zwar nicht nur im Einwohnerrat, sondern auch an der Urne.»