Geteilte Reaktionen auf Mobilitätsbericht der Luzerner Regierung

Verkehr Mehr oder weniger Autos? Diese Frage spaltet die Luzerner Parteien und Verbände Der Kanton Luzern erarbeitet derzeit ein neues Mobilitätskonzept. Darin werde der motorisierte Verkehr benachteiligt, monieren Gewerbeverband und TCS. Grüne und VCS loben den Bericht. Reto Bieri 14.03.2022, 05.00 Uhr

Der Xylophonweg entlang der Reuss zwischen Emmen und Luzern wird von Velofahrenden und Spazierenden rege genutzt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. März 2022)

Immer mehr Menschen und Güter sind auf Strasse und Schiene unterwegs, auch im Kanton Luzern wird der Platz knapp, die Verkehrsinfrastruktur stösst an ihre Grenzen. Der Regierungsrat will deshalb eine Gesamtschau zum Thema Mobilität erstellen, basierend auf einem politischen Auftrag aus dem Kantonsrat. Die Regierung hat dazu das Projekt Zukunft Mobilität Luzern (ZuMoLu, siehe Box) in Auftrag gegeben.

Neues Planungsinstrument für die Mobilität Im Kanton Luzern sollen die bisherigen Planungsinstrumente zur Mobilität unter einem Dach zusammenführt werden, und zwar mit Hilfe des Projekts Zukunft Mobilität im Kanton Luzern (ZuMoLu). In der ersten Phase werden aktuell auf der Basis eines Planungsberichts die Ziele und strategischen Stossrichtungen zur zukünftigen Mobilität festgelegt. In einer zweiten Phase sollen die bisherigen Planungsinstrumente wie das Bauprogramm für die Kantonsstrassen, der ÖV-Bericht oder das Radroutenkonzept aufgehoben, beziehungsweise ins neue «Programm Gesamtmobilität» überführt werden. Dieses soll künftig als einziges Instrument für die Mobilität im Kanton Luzern etabliert werden, heisst es in den Erläuterungen zur Vernehmlassung. Der Strategieteil des «Programms Gesamtmobilität» wird alle zwölf Jahre vom Kantonsrat beschlossen. Der Massnahmenteil, der die konkreten Umsetzungsmassnahmen enthält, soll alle vier Jahre aktualisiert werden und liegt in der Verantwortung des Regierungsrats. Letzteres führte in der Vernehmlassung zu Kritik. So fordern FDP, Mitte und TCS, dass auch der Massnahmenteil weiterhin vom Kantonsrat beschlossen wird. Anderer Meinung sind die Grünliberalen: Mit der operativen Umsetzung durch den Regierungsrat bestehe eine grössere Chance, die verkehrspolitischen Ziele zu erreichen. Weitere Infos unter www.mobilitaet.lu.ch

Die Eingabefrist für die Vernehmlassung dauerte bis am Freitag. Die Rückmeldungen von Parteien und Verbänden fallen sehr unterschiedlich aus. So lehnt der autofreundliche TCS den Planungsbericht klar ab. Zwar begrüsse man die Gesamtschau und die vielen guten Ansätze, heisst es in einer Mitteilung. Die TCS-Sektion Waldstätte kritisiert aber besonders die Rolle, die für den motorisierten Individualverkehr (MIV) vorgesehen ist. «Im Bericht sind Autos per se schlecht und werden nicht gleichbehandelt wie die anderen Verkehrsmittel», lässt sich Peter Schilliger, Präsident der TCS-Sektion Waldstätte und FDP-Nationalrat, zitieren. «Nur wenn alle Verkehrsmittel gleichwertig behandelt werden, ist die künftige Mobilität effizient und effektiv gestaltet.»

Einen Konflikt sieht Schilliger zudem beim Bypass-Projekt, den die Regierung befürwortet. Das stehe jedoch im Widerspruch zur ZuMoLu-Strategie, die eine Reduktion des MIV auf der bestehenden Infrastruktur einfordere. Auch blende der Bericht komplett aus, dass E-Autos, deren Zahl bald massiv zunehmen werde, kaum Lärm und keine Abgase produzieren.

Auch der kantonale KMU- und Gewerbeverband lehnt den Planungsbericht ab. «Er sieht eine massive Ausweitung des ÖV vor, ohne dass die Strassenkapazitäten vergrössert werden», heisst es in einer Mitteilung. Im Kanton Luzern werde aber der ÖV zu über 60 Prozent auf der Strasse abgewickelt. Gleichzeitig wolle man den Wirtschaftsverkehr, der auf die Strasse angewiesen ist, nicht beeinträchtigen. «Das gleichzeitige Erreichen beider Ziele bleibt leider Wunschdenken.»

Diametral entgegengesetzt äussert sich der zweite grössere Verkehrsverband, der velofreundliche VCS: Nur durch die Reduktion des Autoverkehrs und durch die Verlagerung zum ÖV, Fuss- und Veloverkehr erreiche man die Klimaziele bei der Mobilität. «Der Kanton muss deshalb jene Projekte prioritär realisieren, die den grössten Beitrag zur Vermeidung und Umlagerung von Verkehr leisten», sagt Michael Töngi, Präsident des VCS Luzern und Nationalrat der Grünen. Im Gegensatz zum TCS will der VCS den Bypass aus dem Planungsbericht streichen. Dort wird er als «strategisches Ziel» genannt, was jedoch zahlreichen Vorgaben im Planungsbericht selbst widerspreche, wie auch anderen kantonalen Papieren wie dem ÖV-Bericht, dem Aggloprogramm und dem Klimabericht.

«Der Stellenwert des Autos muss sinken»

Die Grüne Partei des Kantons Luzern zeigt sich «positiv überrascht» über den Bericht. Die vorliegende Strategie sei ein gutes Zeichen für das Klima, schreiben sie in einer Mitteilung. Es brauche eine Änderung im Mobilitätsverhalten, um die Klimaziele zu erreichen. Der blosse Umstieg von fossil- auf elektrobetriebene Fahrzeuge reiche nicht aus. «Wenn wir nachhaltig mobil sein wollen, braucht es zwingend eine Reduktion des MIV», so Kantonsrätin Judith Schmutz aus Rain. «Der öffentliche Verkehr und die Velo-Infrastruktur müssen massiv ausgebaut werden, der Stellenwert des Autos muss sinken.»

Die SP sieht sich angesichts des ZuMoLu-Berichts in ihrer «Mobilitätspolitik bestärkt und bestätigt», wie die Partei mitteilt. «Nach dem Irrflug der vergangenen Jahre ist aus Sicht der SP die Neuausrichtung in der Mobilitätspolitik bitter nötig», heisst es. Ein besonderes Augenmerk müsse auf die Minimierung der «schädlichen Wirkung von Anreizen und Subventionen der Mobilitätspolitik auf Umwelt, Klima, Biodiversität und Gesundheit» gelegt werden.

Die Grünliberalen fordern, dass die Vorteile der Digitalisierung und anderer Technologien vollumfänglich ausgeschöpft werden, um unnötigen Verkehr auf Strasse und Schiene zu vermeiden und einen übermässigen Ausbau zu stoppen. Weiter soll das Jahrhundertprojekt «Cargo sous terrain», das eine unterirdische Güterbahn vorsieht, in den Bericht miteinbezogen werden. Auch die Mitte unterstützt im Grundsatz den Planungsbericht, schreibt die Partei. Zwar sei man einverstanden, dass sich der verkehrsbedingte Bodenverbrauch pro Kopf reduziert. Sinnvolle und nachhaltige Projekte sollen aber realisiert werden können, zum Beispiel neue Velohauptrouten.

Skepsis bei der FDP, Ablehnung bei der SVP

Zurückhaltend äussert sich die FDP. Im vorliegenden Berichtsentwurf entstehe stark der Eindruck, dass der motorisierte Individualverkehr in gewissen Räumen im Kanton nicht mehr erwünscht sein soll. «Aus Sicht der FDP muss weiterhin eine dynamische Entwicklung des Mobilitätsverhaltens anvisiert werden», heisst es in einer Mitteilung. Der Berichtsentwurf bedürfe nochmals einer gründlichen Überarbeitung. Der Kanton müsse zudem die Digitalisierung nutzen. «Auf vernetzten Mobilitätsplattformen lassen sich beispielsweise Angebote für Auto, ÖV oder Velo bündeln, gemeinsam nutzen (Sharing) oder intelligent steuern.»

Nicht zufrieden ist die SVP. «Der Bericht widerspricht in der Tonalität dem Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsmittels und beurteilt den MIV als grundsätzlich schlecht», heisst es in der Vernehmlassungsantwort. Zudem werde das Potenzial der Automatisierung von Fahrzeugen unterschätzt, ebenso das langfristig mögliche Potenzial von Flugshuttles. Für die SVP müssen künftig auch die urbanen Räume gut mit dem Auto erreichbar sein. Das Prüfen von Mobility Pricing will die Partei aus dem Bericht streichen. Dieses sei für den Strassenbereich verfassungswidrig.

