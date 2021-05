Verkehr Mehrere, teils spektakuläre Unfälle auf Luzerner Strassen am Pfingstwochenende Über das Pfingstwochenende kam es im Kanton Luzern zu mehreren Unfällen. Eine Person musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. 24.05.2021, 15.00 Uhr

Der 31-jährige Autofahrer war stark alkoholisiert. Bilder: Luzerner Polizei

Am Pfingstsamstag, 22. Mai, kurz vor 20 Uhr, war ein Autofahrer auf der A2 in Richtung Norden unterwegs. Bei der Ausfahrt Emmen-Nord verliess er die Autobahn und wollte nach links in die Rothenburgstrasse einmünden. Dabei schlitterte das Auto geradeaus und prallte zwischen der Werkseinfahrt der Autobahn A2 und der Autobahnbrücke in die Leitplanke. Die Fahrzeugfront ragte dabei über die Böschung der Autobahn, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Niemand wurde verletzt, es entstand aber ein Sachschaden an der Strasse in der Höhe von rund 5000 Franken und am Auto von rund 55'000 Franken. Beim Autofahrer wurde ein Alkoholwert von 1,1 Promille gemessen. Dem 31-jährigen wurde zu Handen der Administrativbehörde der Führerschein abgenommen.



Reiden, Sonntag 23. Mai

Am Sonntag, 23. Mai, kurz vor 10 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse von Zofingen her in Richtung Reiden. Beim Ortseingang verlor er mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen den Betonsockel einer Holzstütze der Liegenschaft Hauptstrasse 89. Der Mann musste in kritischem Zustand durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 12'000 Franken.



Der Autofahrer musste ins Spital gebracht werden.

Kriens – A2, Sonntag, 23. Mai

Wiederum am Sonntagabend, um 19.45 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer in einem gemieteten Sportwagen von Kriens in Richtung Autobahnanschluss in Kriens. In der starken Rechtskurve vor der Ampel der Autobahnauffahrt kollidierte er mutmasslich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem linkseitigen Randstein, schreibt die Luzerner Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30'000 Franken. Beim Autofahrer reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Verletzt wurde beim Unfall niemand.