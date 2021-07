Verkehr Ist Tempo 30 schlecht für den ÖV? Nicht in jedem Fall, sagen Luzerner Betreiber Eine Temporeduktion führt nicht zwingend zu Nachteilen für den ÖV, so der Verkehrsverbund Luzern und VBL. Eine entscheidende Rolle spielt der Rechtsvortritt. Stefan Dähler 23.07.2021, 11.30 Uhr

Die Zahl der Strassen, auf denen Tempo 30 statt 50 gilt, nimmt besonders in den Städten stark zu. Zürich will nun auf dem ganzen Stadtgebiet in den nächsten Jahren weitgehend Geschwindigkeitsreduktionen umsetzen. Diese Entwicklung stösst bei ÖV-Betreibern auch auf Kritik. Ueli Stückelberger, Präsident des Verbandes öffentlicher Verkehr, äusserte sich gegenüber CH Media folgendermassen: «Es ist klar, dass der öffentliche Verkehr mit generell Tempo 30 auf den Hauptachsen der Städte unattraktiver wird.» Dies, weil die Busse weniger schnell vorankommen.

In Luzern und den umliegenden Agglomerationsgemeinden gilt in zahlreichen Quartieren bereits Tempo 30. Auf Hauptstrassen können die Gemeinden eine Geschwindigkeitsreduktion in den meisten Fällen nicht selbst durchsetzen, da es sich um Kantonsstrassen handelt. Bekannt ist, dass sich die Stadt Luzern Tempo 30 auf der Baselstrasse wünscht. Weiter will die Stadt Kriens mit einer Testplanung die Einführung von Tempo 30 im Zentrum abklären; in Emmen wird vom Gemeinderat ein neues Temporegime im Gebiet Sonnenplatz angestrebt.

Auswirkungen von Fall zu Fall unterschiedlich

Die hiesigen ÖV-Verantwortlichen äussern sich auf Anfrage differenziert zum Thema. «Die Auswirkungen von Tempo 30 müssen von Fall zu Fall analysiert werden», sagt Pascal Süess, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Luzern (VVL), der das ÖV-Angebot im Auftrag von Kanton und Gemeinden plant und finanziert. Zu allfälligen zukünftigen Temporeduktionen kann er sich nicht äussern, da die detaillierte Planung noch nicht bekannt sei. Grundsätzlich bedeute Tempo 30 im städtischen Raum «oft eine Angleichung an die effektiv gefahrenen Geschwindigkeiten. Auf Strassen ausserhalb der Zentren mit wenig Verkehr kann sich hingegen Tempo 30 auf die Fahrzeiten des ÖV auswirken.»

Eine Rolle spiele dabei die Vortrittsregelung: Wird mit einer Tempo-30-Zone der Rechtsvortritt eingeführt, führe dies zu einer Geschwindigkeitsreduktion. Süess:

«Die Einführung des Rechtsvortritts kann auf den ÖV effektiv grössere Auswirkungen haben als Tempo 30 selbst.»

In der Stadt Luzern gibt es aber auch verkehrsorientierte Strassen, auf denen Tempo 30 ohne Rechtsvortritt eingeführt worden ist. Wie unterschiedlich sich ein neues Temporegime auswirken kann, erläutert Süess anhand folgender Beispiele:

Auf der Hirschmattstrasse Luzern zwischen Kantonalbank und Bundesplatz gilt kein Rechtsvortritt, die Einführung von Tempo 30 hatte keine negativen Auswirkungen auf den ÖV.

Luzern zwischen Kantonalbank und Bundesplatz gilt kein Rechtsvortritt, die Einführung von Tempo 30 hatte keine negativen Auswirkungen auf den ÖV. In Horw führte die Einführung mehrerer Tempo-30-Zonen mit Rechtsvortritt zu längeren Fahrzeiten der Linie 21. «Die Fahrpläne mussten angepasst werden», so Süess. «Aufgrund der längeren Fahrzeiten reichten in der morgigen Hauptverkehrszeit die Reserven für einen pünktlichen Betrieb nicht mehr aus, es wird deshalb seit Dezember 2019 morgens ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt.»

Solche Fahrzeitverlängerungen gelte es zu vermeiden, sagt Süess. «Dies, weil sie den ÖV weniger attraktiv machen und, falls zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt werden müssen, zu hohen jährlichen Folgekosten führen.»

Auf der Hirschmattstrasse ist der Verkehr trotz Tempo 30 vortrittsberechtigt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Juli 2021)

Ähnlich äussern sich die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). «Wir stellen fest, dass die Einführung von Tempo 30 auf städtischen Hauptverkehrsachsen nicht zwangsläufig zum Problem für den ÖV werden muss», sagt Mediensprecher Sämi Deubelbeiss. Die möglichen Geschwindigkeiten würden in den Planungen der Fahrpläne entsprechend berücksichtigt. Sollte Tempo 30 auf einzelnen Teilstücken eingeführt werden und dies tatsächlich Folgen auf die Fahrzeiten haben, müssten die Fahrpläne in Absprache mit dem VVL entsprechend angepasst werden. Dies könne in einzelnen Situationen dazu führen, dass mehr Fahrzeuge für das gleiche Angebot eingesetzt werden müssten.

Auch Deubelbeiss weist darauf hin, dass die Einführung eines Rechtsvortritts «ohne zusätzliche Massnahmen zu einer weiteren Geschwindigkeitsreduktion der Achse führen» könne, etwa wegen schwieriger Sichtverhältnisse oder «grosser Verkehrsströme aus vorfahrtsberechtigten Strassen».