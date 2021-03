Verkehr Region Luzern Paulusplatz, Kriens Zentrum oder Seetalstrasse – an diesen Stellen dürfen Velofahrer bald bei Rot rechts abbiegen Seit 2021 dürfen Velofahrer an signalisierten Stellen bei Rot rechts abbiegen. Im Kanton Luzern werden die Schilder am 18. März an insgesamt 19 Lichtsignalanlagen angebracht. Janick Wetterwald 11.03.2021, 10.05 Uhr

Die SSV Art. 69a, das ist kein neues Fahrradmodell, sondern die Signalisationsverordnung. Diese erhielt per 1. Januar 2021 eine Gesetzesänderung: Radfahrer dürfen bei Rot rechts abbiegen, sofern dies entsprechend signalisiert ist.

Der Kanton Luzern schreibt in einer Mitteilung, dass am 18. März an rund 20 Lichtsignalanlagen die neuen Signale «Rechtsabbiegen für Radfahrer gestattet» angebracht werden. So sehen die Schilder aus:

Bild: Printscreen bfu

Wichtige Punkte nur wenn es mittels Zusatztafel signalisiert ist, darf bei Rot rechts abgebogen werden

bei Rot abbiegende Radfahrer haben nie Vortritt

Konfliktbereiche wie Fussgängerstreifen und Einmünder sollen mit grosser Vorsicht und reduziertem Tempo befahren werden, da beim Abbiegen bei Rot generell mit querenden Fussgängern gerechnet werden muss

Hier eine nicht vollständige Übersicht, wo die Signale angebracht werden:

In Zusammenarbeit mit einem externen Verkehrsingenieurbüro wurden sämtliche Anlagen auf die Machbarkeit gemäss den vorgegebenen Kriterien überprüft. Bei dieser Beurteilung spielten gemäss Mitteilung auch «teilweise speziellen örtlichen Gegebenheiten» und «Empfehlungen der BFU und weiterer sachverständiger Stellen».

Andreas Heller, Abteilungsleiter Strasseninspektorat, sagt auf Anfrage: «Wir beobachten ab dem 18. März zusammen mit der Polizei die Entwicklungen und nehmen allenfalls noch Anpassungen vor.»