Verkehr «Realistische Idee» oder «Luftschloss»? Das sagen die Stadtluzerner Parteien zur Idee einer «Stadtpassage» Die unterirdische «Stadtpassage» zwischen Kantonsspital und Altstadt soll Spitalbesuchern und Touristen dienen. Ob das Projekt realistisch ist, wird sich Ende 2021 zeigen. Robert Knobel 26.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine 800 Meter lange unterirdische Verbindung zwischen Luzerner Altstadt und Kantonsspital, auf der die Fussgänger wie am Flughafen auf einem Rollband verkehren: Diesen Vorschlag hat die IG Stadtpassage am Freitag publikgemacht. Beim Luzerner Kantonsspital (Luks) steht man der Idee positiv gegenüber – umso mehr, als das Projekt zusätzlich auch eine direkte Zufahrt zum künftigen Luks-Parkhaus von der Autobahn (Sedel) her vorsieht.

Peter Schilliger, Vizepräsident des Spitalrats, sagt: «Wir unterstützen das Vorhaben als Projektidee. Die Passage kann die Erreichbarkeit des Luks verbessern.» Wie die Initianten der IG Stadtpassage betrachtet auch Schilliger den Moment als günstig, da das gesamte Luks-Areal in den nächsten Jahren umfassend erneuert und umgestaltet wird. «Die Arealentwicklung bietet Chancen für ein solches Projekt, welches an den geleisteten Vorarbeiten und Planungen des Luks anschliessen kann.»

Zwar ist das Kantonsspital nicht direkt an den Planungen für eine Stadtpassage beteiligt. Der Bau- und Architekturchef des Luks ist aber im Vorstand des Vereins vertreten. Somit steht das Kantonsspital einer Stadtpassage schon einmal positiver gegenüber als dem Projekt Metro, dessen unterirdische Bahn ebenfalls das Spital erschlossen hätte. Zur Metro hatte sich das Luks stets nur sehr zurückhaltend geäussert.

Eine neue Lösung für die Touristencars

So positiv eine Stadtpassage für die Erreichbarkeit des Kantonsspitals wäre – der eigentliche Grund, das Projekt zu lancieren, liegt für die Initianten bei der ungelösten Carfrage. Denn die Touristencars sollen dereinst im ohnehin neu zu bauenden Luks-Parkhaus parkieren und müssen dadurch nicht mehr in die Innenstadt fahren. Über die unterirdische Verbindung gelangen die Touristen dann innert weniger Minuten ins Zentrum.

Wie kommt das Projekt bei der Stadtluzerner Politik an? Das ist eine delikate Frage. Denn eigentlich hat sich das Stadtparlament darauf geeinigt, nicht mehr über einzelne Bauprojekte zu diskutieren. Vielmehr solle zuerst eine Gesamtanalyse der Carsituation gemacht werden. Dieser Prozess läuft zurzeit – der Stadtrat hat ihn an eine externe Firma delegiert. Diese hat zusammen mit Interessenvertretern Ziele definiert und wird in einem zweiten Schritt nun verschiedene Lösungsansätze für die Carfrage evaluieren. Dazu gehören bereits bekannte Ideen wie das Parkhaus Musegg und jetzt wohl auch das neue Projekt Stadtpassage. Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) sagt:

«Deshalb ist die neue Projektidee gerade im richtigen Moment gekommen, um in den Reigen der zu prüfenden Ansätze aufgenommen zu werden.»

Für eine abschliessende Beurteilung sei es aber noch zu früh. Zuerst soll die Firma Gruner AG bis Ende Jahr ihre Lösungsvorschläge und Bestvarianten präsentieren. Erst dann wird der Stadtrat konkrete Projekte in den politischen Prozess bringen.

FDP kritisiert Nähe zum Metro-Projekt

Ähnlich äussern sich die Stadtluzerner Parteien. SP-Fraktionschef Simon Roth: «Es scheint mir der falsche Zeitpunkt, um isoliert über einzelne Projekte zu sprechen. Das Projekt ist im Moment nicht mehr als ein weiteres Luftschloss.» Ohnehin müsse zuerst die grundsätzliche Frage geklärt werden, ob man nach der Pandemie überhaupt noch diese Art von Cartourismus will.

FDP-Fraktionschef Marco Baumann gibt zu bedenken, dass die Stadtpassage stark an die vom Volk abgelehnte Metro-Idee erinnert. «Ob das Projekt den Weg in den Grossen Stadtrat schafft, bezweifle ich. Darum kann ich mir zurzeit auch nicht vorstellen, dass unsere Fraktion dieses Projekt unterstützen kann», so Baumann. Allerdings müsse man sich erst noch vertieft mit der Idee beschäftigen, um eine abschliessende Meinung bilden zu können.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

CVP hofft auf Entlastung der Innenstadt

Klar positiv äussert sich die CVP, die Partei von Stadtpassage-Initiant und Grossstadtrat Roger Sonderegger. Die CVP-Fraktionschefin im Stadtparlament, Mirjam Fries, sagt: «Es ist ein realistisches Projekt, welches die gute Idee des Parkings im Musegghügel übernimmt und mit der Metro kombiniert.»

Zudem könnten mit der Erneuerung des Luks-Areals Synergien genutzt werden, so Fries weiter. «Auch die Zufahrt via Sedelstrasse ist gut gelöst. Das Projekt entlastet die Innenstadt vom Carverkehr, trotzdem können die Touristen die Sehenswürdigkeiten einfach erreichen.»