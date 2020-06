Verkehr und Steuern sind für die Luzerner Bevölkerung die grössten Probleme Die Unzufriedenheit der Luzernerinnen und Luzerner mit der Verkehrssituation und der Finanzpolitik wächst. Dennoch lebt die grosse Mehrheit gerne im Kanton. Lukas Nussbaumer 15.06.2020, 17.26 Uhr

94 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner leben gerne im Kanton. Das entspricht dem gleich hohen Wert wie vor zehn Jahren, als die Regierung bei Lustat Statistik Luzern zum ersten Mal eine repräsentative Bevölkerungsbefragung in Auftrag gegeben hat (siehe Kasten am Ende des Textes). Besonders gut kommen im Kanton Luzern die schöne Region und Stadt an – für 69 Prozent der Befragten ist dies das Beste am Kanton Luzern. Auch die zentrale Lage wird von 42 Prozent überaus geschätzt (siehe Grafik). Das sind zwei der vielen Resultate der Bevölkerungsbefragung. Die Auswertung wurde gestern von Lustat-Direktor Norbert Riesen, Regierungspräsident Paul Winiker und dem Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli präsentiert.

Gestiegen ist in den letzten zehn Jahren das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung: 85 Prozent der Befragten fühlt sich im Kanton Luzern «eher bis sehr sicher». Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den 65- bis 79-jährigen Personen, wo der Wert innerhalb von zehn Jahren von 58 auf 78 Prozent geklettert ist. Der an der Medienkonferenz ebenfalls anwesende Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann bezeichnete diese subjektive Sicht der Bevölkerung denn auch als «erfreulich». Es brauche jedoch «grosse Anstrengungen, damit das so bleibt». Der Luzerner Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor Paul Winiker versprach, diese Anstrengungen würden unternommen. Einerseits durch den kürzlich vom Kantonsrat gutgeheissenen Ausbau der Staatsanwaltschaft bei der Cyberkriminalität, andererseits durch die geplante Investition in das Sicherheitszentrum in Rothenburg.

Der Kanton soll besser erklären, wie er die Steuergelder einsetzt

So gerne das Gros der über 4100 Befragten im grössten Kanton der Zentralschweiz lebt, so auffällig verändert haben sich die gefühlten Probleme der Bevölkerung. An der Spitze des Sorgenbarometers stehen wie bereits vor zehn Jahren der Verkehr sowie die Steuern und Finanzen.

Verkehr: Die Situation auf den Strassen inklusive dem öffentlichen Verkehr bereitet den Luzernerinnen und Luzernern immer stärkeres Bauchweh. 2019 wurde der Verkehr von 57 Prozent der Befragten als das grösste Problem im Kanton eingestuft. Das gleiche gilt für die Stadt Luzern, die diesem Thema noch detailliertere Fragen gewidmet hat. So empfinden 72 Prozent der Städter die Situation der öV-Benutzer als gut, was für Stadtpräsident Züsli ein guter Wert ist. Handlungsbedarf ortet der SP-Politiker bei den Fussgängern. «66 Prozent der Fussgänger sind zufrieden mit der Situation in der Stadt. Dieser Wert ist für eine mittelgrosse Stadt wie Luzern, wo viele Orte in kurzer Zeit zu Fuss erreichbar sind, zu tief.» Verbessern sollen sich laut Züsli auch die Werte bei den Auto- und Töfffahrern (lediglich 52 Prozent beurteilen die Situation als gut) sowie bei den Velofahrern (39 Prozent).

Stadtluzerner wünschen sich weniger herausgeputzte Zonen

Konkrete statt abstrakte Politik ist auch der Stadt Luzern ein Anliegen. Sie hat Lustat deshalb den Auftrag gegeben, sich auf zwei Themen zu fokussieren: Grünräume und den Naherholungsraum am linken Seeufer vom KKL über das Inseli und die Ufschötti bis zum Tribschenhorn.

Grünräume: Drei Viertel der Stadtluzerner Bevölkerung besucht mindestens einmal pro Woche einen Grünraum im eigenen Wohnquartier. Für Beat Züsli ist das ein «überraschend hoher Wert» – und Motivation, die Situation weiter zu verbessern. Denn in der Innenstadt wünschen sich 40 Prozent der Befragten mehr Grünraum, insbesondere wildere, natürliche und weniger herausgeputzte Zonen. Stadtpräsident Züsli schliesst daraus: «Das Thema wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, denn in der Stadt wird praktisch nur noch verdichtet gebaut, da keine neuen Bauzonen geschaffen werden.»

Tourismus rückt zunehmend in den Fokus

Gezeigt hat sich bei der Befragung auch, wie stark der Tourismus die Leute inzwischen beschäftigt. Kantonsweit wird dieses Thema als fünftgrösstes Problem wahrgenommen, in der Stadt sogar als zweitgrösstes. Diese Wahrnehmung deckt sich mit den Resultaten einer Umfrage der Hochschule Luzern, die von der Stadt in Auftrag gegeben und letzte Woche vorgestellt wurde. Demnach ist die «akzeptable Anzahl» an Touristen in der Stadt Luzern erreicht, auch wenn die meisten Luzernerinnen und Luzerner dem Tourismus gegenüber positiv eingestellt sind.

Obwohl der Leidensdruck beim Tourismus nicht einmal halb so gross ist wie beim Verkehr, will sich die Stadt Luzern vertieft damit auseinandersetzen. Das gilt auch für die Kultur, wo das Angebot die jüngere Bevölkerung weniger zufrieden stellt als die ältere. Laut Beat Züsli wird der Stadtrat eine Standortbestimmung vornehmen.

Zum fünften Mal die Bevölkerung befragt



Lustat Statistik Luzern hat im Auftrag der Regierung zwischen August und Dezember 2019 zum fünften Mal eine kantonale Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Frühere Befragungen gab es 2009, 2011, 2013 und 2015. Befragt wurden etwas mehr als 4100 Luzernerinnen und Luzerner im Alter von 15 bis 79 Jahren. Die Teilnehmer wurden in einer Zufallsstichprobe ausgewählt, womit die Bevölkerung repräsentativ abgebildet wird. Bei der nächsten Befragung soll laut Lustat-Direktor Norbert Riesen auch die wachsende Gruppe der über 80-jährigen Personen einbezogen werden. Die Stadt Luzern hat sich an der Umfrage zum zweiten Mal nach 2015 beteiligt. 2012 gab die Stadt eine eigene Umfrage in Auftrag. 2019 haben sich knapp 1100 Stadtluzerner beteiligt. Thematische Schwerpunkte der letzten Befragung waren der Lebensraum am linken Seeufer und die Grünräume. (nus)



Die detaillierten Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung gibt es unter www.lustat.ch