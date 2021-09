Seetaler Gemeinden wollen auf Kantonsstrasse Tempo 30

Verkehr Viel Verkehr, enge Strassen: Drei Seetaler Gemeinden haben genug und wollen auf der Kantonsstrasse Tempo 30 einführen Ballwil, Eschenbach und Hochdorf haben beim Kanton einen Antrag für eine Temporeduktion eingereicht. Sie greifen damit den Arbeiten zu den geplanten Umfahrungen vor. Reto Bieri Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ballwil, Eschenbach und Hochdorf werden in den Stosszeiten von Blechlawinen geplagt. Die Gemeinderäte wollen nun Gegensteuer geben. Sie haben beim Kanton einen Antrag eingereicht, in ihren Ortsdurchfahrten auf der Kantonsstrasse Tempo 30 zu prüfen und bestenfalls umzusetzen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Damit wolle man kurzfristig eine Beruhigung der Verkehrssituationen erreichen.

Besonders zu den Stosszeiten sind Hochdorfs Strassen verstopft. Tempo 30 soll das Verkehrschaos lindern.

Bild: Dominik Wunderli

Es gebe viel Verkehr, die Strassenverhältnisse seien zum Teil sehr eng und unübersichtlich. «Die Fahrt durch diese Dörfer ist nicht nur für die Velo- und die Autofahrenden eine Herausforderung, auch die Fussgänger sind davon betroffen», schreiben die Gemeinderäte. Tempo 30 bringe mehr Sicherheit, einen besseren Verkehrsfluss und weniger Lärm- und Schadstoffemissionen. Die Ballwiler Gemeinderätin Petra Jenni (Die Mitte, Ressort Bau) ergänzt auf Anfrage: «So entschleunigen wir den Verkehr und erhöhen die Lebensqualität.»

Mit einem Gutachten wird nun laut Judith Setz, Sprecherin des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD), abgeklärt, «ob Tempo 30 nötig, zweck- und verhältnismässig ist». Bis heute hätten 17 Luzerner Gemeinden insgesamt 22 Anträge für Tempo 30 auf Kantonsstrassen eingereicht. Das Tempolimit wurde bislang nur in Adligenswil umgesetzt. Sechs weitere Anträge seien bewilligt, die Umsetzung aber noch pendent.

Verkehrsprobleme lösen: Die Planungen sind in vollem Gang

Die drei Seetaler Gemeinden betonen, die Einführung von Tempo 30 soll unabhängig von den Ergebnissen aus den Zweckmässigkeitsbeurteilungen (ZMB) in Hochdorf und Eschenbach sowie der Machbarkeitsstudie in Ballwil geschehen. Zurzeit wird nämlich im Seetal unter Federführung der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) geplant, wie die Verkehrsprobleme gelöst werden können. «Bis die Massnahmen aus der Machbarkeitsstudie umgesetzt sind, wird es noch Jahre dauern. Der Verkehr ist in Ballwil aber heute schon ein Problem», sagt Petra Jenni.

Grundlage für die Verkehrsplanungen ist das Gesamtverkehrskonzept für das Seetal (GVK) von 2017. Weil in Ballwil nur Varianten auf der bestehenden Strasse realistisch sind, hat der Kanton eine Machbarkeitsstudie in Angriff genommen und nicht wie in Hochdorf und Eschenbach ZMB. Diese öffnen den Variantenfächer noch etwas weiter. Mitreden kann die Bevölkerung mittels Begleitgruppen, die je Gemeinde zwischen 20 und 40 Personen umfassen.

Ballwil favorisiert einen Bahntunnel

Das GVK Seetal skizziert für Ballwil fünf Lösungsvorschläge. Davon verbleiben nach der ersten Projektphase noch drei Varianten. Zwei sehen die Verbesserung des Kreisels vor. Dort kommt es immer wieder zu Unfällen, weil die Seetalbahn den Kreisel durchquert. Eine der beiden Varianten bedeutet jedoch den Abbruch des Cafés Rosenegg. Gerechnet wird mit Kosten von 20 bis 30 Millionen Franken.

Der Gemeinderat Ballwil favorisiert laut Petra Jenni aufgrund der engen Platzverhältnisse einen Tunnel für die Bahn. Auch diese Variante hätte Folgen auf angrenzende Gebäude. So müssten das Restaurant Sternen und der heutige Bahnhof abgerissen werden. Die Kosten wären rund sieben Mal höher als bei der Variante zur Optimierung des Kreisels.

Hochdorf will West-Varianten weiterverfolgen

In Hochdorf werden die ersten ZMB-Resultate am Dienstag präsentiert. Von 15 Umfahrungsvarianten werden fünf in der zweiten Phase näher untersucht. Zudem sollen Massnahmen auf der bestehenden Strasse erfolgen, wie der Ausbau des ÖV, die Dosierung des Verkehrs und Tempo 30.

Weiterverfolgt werden laut der Gemeinde drei Varianten, die westlich von Hochdorf vorbeiführen: «West nah offen» führt oberirdisch via Industriestrasse um den Arena-Sportplatz zur Urswilstrasse und zwischen dem Quartier Rosengarten und dem Waldrand weiter an die Luzernstrasse.

Die Variante «West nah offen». Quelle PD

In weiten Teilen gleich verläuft die Variante «West nah teilüberdeckt». Zwischen der Urswil- und der Luzernstrasse wird die Strasse aber in einem Tagbautunnel geführt, was eine direktere Linienführung erlaube.

Variante «West nah teilüberdeckt». Quelle PD

Ergänzend wird mit der Variante «West nah/Süd» eine Verlängerung von der Luzernstrasse bis an die Hohenrainstrasse gebaut.

Die Variante «West nah/Süd» (H7 bis H8). Quelle PD

Näher untersucht wird auch der «Stadttunnel Süd». Er führt vom südlichen Ortseingang von Hochdorf direkt an die Sempachstrasse bei der Bahnunterführung. Eine Verbindung von der Industriestrasse unter der Bahnlinie an die Baldeggstrasse sei wegen des Platzbedarfs und der steilen Rampen nicht machbar.

Nur die Variante «Stadttunnel Süd» wird weiterverfolgt. Quelle PD

Auf der Strecke bleiben die Varianten «Stadttunnel» und «Strasse über Zug» wegen der grossen baulichen Schwierigkeiten und der sehr hohen Kosten. Aus dem gleichen Grund werden jene Varianten nicht weiterverfolgt, die östlich an Hochdorf vorbeiführen.

Die Ostvarianten werden nicht weiterverfolgt. Quelle PD

Noch sechs Varianten in Eschenbach

Etwas weiter ist man in Eschenbach, dort wurden die Resultate der ersten ZMB-Phase bereits im Januar vorgestellt. Von ursprünglich 14 Varianten werden in der Phase 2 noch sechs weiterverfolgt. Laut Judith Setz vom BUWD wird die Bevölkerung voraussichtlich Ende Oktober über die Zwischenergebnisse informiert.

Nach Abschluss der dritten und letzten ZMB-Phase werden die jeweiligen Empfehlungen bezüglich Bestvariante in einer Planungssynthese für das gesamte Seetal zusammengeführt, sagt Setz weiter. «So wird sichergestellt, dass eine kongruente, widerspruchsfreie Gesamtlösung für das Seetal entsteht.»