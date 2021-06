Verkehrsbetriebe Luzern: Elektrobusse bis 2022 in der Garage

Öffentlicher Verkehr VBL: Elektrobusse stehen bis 2022 ungenutzt in der Garage – weil die Ladestationen fehlen Im Oktober werden drei Elektrobusse nach Luzern geliefert. Im Dezember hätten sie fahrplanmässig eingesetzt werden sollen. Doch daraus wird nun nichts: Der Kanton hat die nötigen Ladestationen noch nicht bewilligt. Simon Mathis 11.06.2021, 16.33 Uhr

Ende 2021 hätte die Luzerner E-Bus-Strategie einen wichtigen ersten Schritt machen sollen: Geplant war, dass beim Fahrplanwechsel auf der Linie 10 zwischen Bahnhof Luzern und Obergütsch drei Elektrobusse zum Einsatz kommen.

Ein Elektrobus bei einer VBL-Testfahrt in der Stadt Luzern. Bild: PD/VBL

So schnell wird es nun aber doch nicht gehen. Zwar werden im Oktober drei E-Busse der Marke Solaris an die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ausgeliefert. Die nötigen Ladestationen sind in dieser Lieferung jedoch nicht enthalten. Der Regierungsrat hat nämlich noch keinen Zahlungsentscheid für die Infrastruktur gefällt.

Bereits Mitte März haben die VBL darauf hingewiesen, dass der Kanton wegen des Subventionsstreites die Zahlung der Lade-Infrastruktur in Frage stelle. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) und das Bundesamt für Verkehr (BAV) werfen den VBL bekanntlich vor, unrechtmässig 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern eingenommen zu haben. Mittlerweile fordern VVL und BAV gar 22 Millionen zurück – sie beharren auf einem Strafzins. Seit Mai ist die Rückforderung zu einem juristischen Streitfall geworden. Laut VBL ist damit das «E-Problem» aber nicht vom Tisch.

VBL: «Kanton blockiert die Finanzierung weiterhin»

«Das Problem betreffend die Ladestationen ist nach wie vor ungelöst», schreiben die VBL auf Anfrage. «Der Kanton Luzern blockiert dessen Finanzierung weiterhin, deshalb wird es beim Projekt ganz sicher zu Verzögerungen kommen.» Das heisst: Eine Inbetriebnahme der E-Busse Ende 2021 sei nicht mehr realistisch – und zwar unabhängig davon, ob sich der Kanton noch zu einer Zahlung durchringen kann.

Dabei war es der Verkehrsverbund Luzern (VVL) selber, der Anfang 2020 eine ambitionierte E-Bus-Strategie vorlegte und den VBL den Zeitplan vorgab: Ab Dezember 2021 sollten die ersten Elektrobusse fahren. Mittlerweile aber spricht der VVL von einer Inbetriebnahme frühestens Mitte 2022. Der Verkehrsverbund begründet die Verzögerung mit dem noch ausstehenden Entscheid des Regierungsrats zur Ladeinfrastruktur. Dies habe aber nichts mit dem VBL-Subventionsstreit zu tun, betont der VVL auf Anfrage.

Betroffen von der Verspätung sind neben den VBL auch PostAuto und die Rottal Auto AG. Auch sie wollen einzelne Linien mit Batteriebussen betreiben:

Bild: PD/VVL

Auch sie warten also auf einen Entscheid zu den Ladestationen. Anders als die VBL haben PostAuto und Rottal AG aber noch keine E-Busse bestellt. Für die Linien 70 und 89 benötigt PostAuto drei Elektro-Maxibusse. Man stecke hier noch «mitten im Gesuchs- und Bestellprozess», schreibt Mediensprecherin Katharina Merkle. «Wir rechnen mit einer Inbetriebnahme frühestens im Dezember 2022.»

Auch die vier E-Busse der Rottal Auto AG für die Linien 60/64 sind noch nicht bestellt. «Solche Verspätungen haben wir einkalkuliert, wir rechnen momentan mit einem Start der Pilotlinien frühestens im Spätherbst 2022», sagt Geschäftsführer Martin Wüthrich.

Bei den VBL stehen die Elektrobusse vorläufig in der Garage

Für die VBL, deren E-Busse im Oktober ausgeliefert werden, ist die Verspätung ärgerlich: Die Busse werden bis auf weiteres ungenutzt in der Garage stehen, weil sie nicht aufgeladen werden können. Zu diesem Problem will sich der VVL nicht äussern. Mediensprecher Romeo Degiacomi weist einzig darauf hin, dass der Zeitplan, bis Ende 2021 die Elektrobusse in Betrieb nehmen zu können, von Anfang an «sehr ehrgeizig» gewesen sei. Laut Degiacomi wird der Regierungsrat voraussichtlich in den nächsten Wochen über die Ladeinfrastruktur entscheiden.