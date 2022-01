Öffentlicher Verkehr Neue Strategie: Verkehrsbetriebe Luzern hinterfragen das Geschäft mit Carreisen Drohende Ausschreibungen von Buslinien bewegen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) dazu, an ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Das Unternehmen will Kosten einsparen – und überprüft einen Betriebszweig kritisch. Simon Mathis 18.01.2022, 13.00 Uhr

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) starten mit einer neuen Strategie namens «Wir bewegen Luzern» ins Jahr 2022. Damit reagiert das Unternehmen auf mögliche Ausschreibungen von Buslinien, wie es am Dienstag auf Anfrage heisst. Im vergangenen Sommer nämlich kündigte der Verkehrsverbund Luzern (VVL) an, allenfalls Buslinien auszuschreiben, die traditionellerweise in der Hand der VBL sind. Deshalb wollen die Verkehrsbetriebe an ihrer «Wettbewerbsfähigkeit arbeiten». Denn die Geschäftsleitung sei überzeugt, dass die VBL «wie der Wasserturm oder die Kapellbrücke zu Luzern» gehörten.