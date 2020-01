Verkehrsverbund Luzern und VBL wollen Buslinie 1 verbessern Die VBL-Linie 1 steht seit ihrer Verlängerung bis nach Ebikon immer wieder in der Kritik. Die Verkehrsbetriebe und der Verkehrsverbund Luzern reagieren nun mit Sofortmassnahmen. 21.01.2020, 13.04 Uhr

Mühsam: während den Stosszeiten ist die verlängerte VBL-Linie 1 oft überfüllt und verspätet.

(Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 20.Dezember 2019)



(sre) Überfüllte und verspätete Busse: seit die Buslinie 1 der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mit dem neuen Fahrplan bis zur Haltestelle Fildern bei der Mall of Switzerland in Ebikon fährt, scheuen die Luzerner ÖV-Nutzer nicht mit Kritik. Da die Linien 22 und 23 neu schon am Bahnhof Ebikon enden, muss der «Einer» auf seiner Strecke mehr Fahrgäste aufnehmen – zu Stosszeiten ist die Kapazität oftmals ausgelastet. «Durch die Verspätungen verkehrten die Busse auf der Linie 1 in unregelmässigen Abständen, was zu Kapazitätsengpässen in den Fahrzeugen führte», schreibt der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in einer Mitteilung. «Als Folge konnten in Ebikon die Anschlüsse von der Linie 1 auf die Linien 22 und 23 nicht sichergestellt werden.»