Verkehrsdelikt 18-Jähriger liefert sich durch die Kantone Zug und Luzern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei Ein 18-Jähriger hat in Cham ohne gültigen Führerausweis eine Spritztour mit dem Auto eines Familienmitglieds unternommen. Als er im Chamer Dorfzentrum eine Polizeipatrouille erblickte, drückte er aufs Gas, um sich einer Kontrolle zu entziehen. 29.11.2020, 11.46 Uhr

(sda) Am Freitagabend um 22:30 Uhr wollte eine Patrouille der Zuger Polizei in Cham den Lenker eines Kleinwagens anhalten und kontrollieren, wie diese am Sonntag mitteilte. Als dieser die Polizei bemerkte, erhöhte er die Geschwindigkeit und fuhr innerorts mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Hünenberg See und Rotkreuz. Während der Fahrt schaltete der Mann im dichten Nebel mehrmals das Licht aus.