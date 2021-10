Verkehrshaus Luzern Air and Space Days: Eine Ausstellung aus der Luft- und Raumfahrt Im Rahmen der Air and Space Days präsentiert das Verkehrshaus vom 15. bis 17. Oktober in Zusammenarbeit mit Vereinen, Sammlern und Partnern Projekte und Objekte aus der Welt der Luft- und Raumfahrt. Wir haben für Sie eine der Programmpunkte zusammengestellt. 14.10.2021, 11.09 Uhr

Die Halle «Luftfahrt» an den Air & Space Days 2019 im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus (12. Oktober 2019)

Diese Thementage bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich mit der Luft- und Raumfahrt zu beschäftigen. Beispielsweise durch Informationen zum Pilotenberuf, Cockpitführungen oder durch das Entdecken verschiedener Luftfahrzeuge. Dabei steht stets die Welt der Fliegerei im Zentrum, wie das Verkehrshaus Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Programm der Air and Space Days Heissluftballon in der Arena mit eventuellem Ballonstart bei guten Windverhältnissen

Virtuelles Fliegen mit einem Hängegleiter

Führungen mit dem Fokker-Team zu den Themen DC-3, Convair CV-990 Coronado und Flugzeugmotoren

Kleinwassermodellflugzeuge auf dem Wasserbecken in der Arena

Modellflugsimulator

Live-Bau eines Einsteigermodellflugzeuges vor Ort

Informationen über das Leben eines Hobby-Piloten, aus dem Jugendlager des Aero-Clubs und über die zivile Luftfahrt

Präsentation aktueller Raumfahrt-Missionen durch die Hochschule Luzern

Autogrammstunde mit dem Astronauten Gerhard Thiele (Samstag, 15:00 Uhr)

Spannende Einblicke in die Aerophilatelie für Laien und Fachleute

Workshop zum Thema Funken und Morsen

Giessen von Schokoladen-Flugzeugen im Shop

PC-7-TEAM und Patrouille-Suisse-Shows im Planetarium in 360 o

Stardust Sinfonie – HEIMATPLANET im Planetarium: herrliche Bilder der Erde mit Livemusik.

Flugschau mit PC-7 TEAM und Super-Puma-Helikopter

PC-7 Flugshow an den Air & Space Days 2019 im Verkehrshaus. Bild: Verkehrshaus (12. Oktober 2019)

Zusätzlich wird am Samstag bei guten Sichtverhältnissen zwischen 14 und 14.45 Uhr vor der Lidowiese eine 45-minütige Flugschau mit dem PC-7 TEAM und einem Super-Puma-Helikopter präsentiert. Das Training dieser Flugschau findet vor Ort am Freitag um 14 Uhr statt und am Sonntag, findet ab 14 Uhr eine PC-7 Flugschau statt. Für allfällige Lärmemissionen bittet das Verkehrshaus um Verständnis. (rad)

Das ganze Programm finden sie auf dieser Website des Verkehrshaus Schweiz.