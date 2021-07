Gotthardbahnmodell: Zügelt es bald nach Dübendorf?

Fünf Tonnen schwer ist das Eisenbahnmodell der Gotthardbahn aus dem Jahr 1959 und sorgte im vergangenen Jahr für viel Gesprächsstoff. Bis im Herbst 2020 stand es im Verkehrshaus Luzern und wurde vom Verein Eisenbahn- und Modellbaufreunde Luzern (EMBL) gewartet. Doch seine Heimat, die Schienenhalle 1, wurde in der Zwischenzeit abgerissen. Die Suche nach einer dauerhaften Bleibe für das sechs mal 15 Meter grosse Objekt gestaltete sich schwierig.

Das Gotthardmodell wartet in einer Holzkiste verpackt

Bild: Verkehrshaus Luzern

Die Schienenhalle 1 des Verkehrshauses Luzern und damit auch das Gotthardbahnmodell mussten im vergangenen Herbst einem Neubau Platz machen. Das Verkehrshaus war mit verschiedenen Organisationen im Gespräch, doch die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit gestaltete sich schwierig. Auch, weil das Modell zwingend öffentlich zugänglich bleiben soll. Im Moment steht das Gotthardbahnmodell in einer grossen Holzkiste in Bleienbach, Kanton Bern, in einem Gebäude auf dem Areal der Dätwyler AG. Zuvor wurde das Modell in Adligenswil auf dem Gelände einer ehemaligen Druckerei zwischengelagert. Der Transport ist jeweils sehr aufwendig, denn um das Gotthardmodell zu zügeln, ist ein spezialisiertes Speditionsunternehmen mit einem Lastwagen mit Überbreite gefordert. Bedingt durch die nötigen Strassensperrungen, ist das Transportieren nur in der Nacht möglich.