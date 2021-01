Verkehrsinformation Betrieb am Autoverlad Furka ab 20:30 Uhr eingestellt – Strasse zwischen Realp und Hospental gesperrt Aufgrund einer Strassensperrung ist der Betrieb am Autoverlad Furka vorübergehend eingestellt. 13.01.2021, 19.04 Uhr

Der Betrieb am Autoverlad Furka ist vorübergehend eingestellt. Bild: Elias Bricker

(pl) Der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) ist ab 20:30 Uhr eingestellt, dies schreibt die Matterhorn Gotthard Bahn in einer Mitteilung. Grund dafür ist eine Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge Lawinengefahr. Am 14. Januar um 08:00 Uhr soll die nächste Lagebeurteilung stattfinden, heisst es weiter.