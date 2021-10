Eschenbach: Die geplante Umfahrungsstrasse wird teurer

Verkehrsproblem Kosten von bis zu 440 Millionen Franken: Die geplante Umfahrungsstrasse in Eschenbach wird teuer In der letzten Planungsphase werden in der verkehrsgeplagten Gemeinde drei Umfahrungsvarianten weiterverfolgt. Knackpunkt dürften die Kosten werden. Reto Bieri Jetzt kommentieren 26.10.2021, 22.42 Uhr

Die Planungen für eine Umfahrungsstrasse in Eschenbach sind einen Schritt weiter. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat die Resultate aus der zweiten Phase der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) präsentiert. Von ursprünglich 14 Varianten wurden in den vergangenen Monaten sieben auf ihre Machbarkeit geprüft. Drei werden nun in der dritten und letzten Phase weiterverfolgt. Miteinbezogen wird jeweils auch der stark befahrene Knoten Oberhofen in Inwil. Hinzu kommt die Variante Null+/ÖV, die auf der bestehenden Strasse Massnahmen vorsieht.