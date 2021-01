Verkehrsprojekt Emmen Dorf: Anwohner wollen Verkehr auf der Seetalstrasse loswerden Bei einer Informationsveranstaltung über die Seetalstrasse bei Emmen Dorf zeigt sich: Die Anwohner haben Bedenken betreffend Lärm oder Enteignung. Dass es eine Entlastung braucht, darin sind sich alle einig. Beatrice Vogel 27.01.2021, 21.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Planung des Kantons Luzern und der Gemeinde Emmen für Emmen Dorf ist weiter fortgeschritten. Ziel ist es, die Mängel der stark befahrenen Seetalstrasse hinsichtlich Lärm, Verkehrsfluss und Sicherheit zu beheben. Nach der Machbarkeitsprüfung sind noch zwei Varianten mit je zwei Untervarianten im Rennen: Die Umfahrung Nord sowie die Aufwertung des bestehenden Strassenabschnitts.

Am Mittwochabend haben die Planungsexperten die Resultate der Machbarkeitsprüfung in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Rund 85 interessierte Emmerinnen und Emmer nahmen daran teil, darunter einige Einwohnerrätinnen und vor allem Anwohner.

Dies liess sich während der Diskussion feststellen, in der mehrere anwohnerspezifische Fragen gestellt wurden. So wurde etwa gefragt, wie bei einer nördlichen Umfahrung der Lärmschutz der angrenzenden Wohngebiete aussehen und was mit der Seetalstrasse passieren würde. Gesamtprojektleiter Martin Buck räumte ein, dass die neue Strasse viel Verkehr schlucken müsste. Gegen den Lärm kämen etwa Lärmschutzwände infrage. Auf der Seetalstrasse hätte man dafür interessante Möglichkeiten wie eine Geschwindigkeitsreduktion, gestalterische Elemente wie Baumreihen, und auch die Strasse könnte schmaler werden.

«Es wäre keine Oase, aber ein deutlich reduzierter Verkehrsraum.»

Da die Seetalstrasse im Raum Emmen Dorf zur Gemeindestrasse würde - weil die Umfahrung die neue Kantonsstrasse wäre - seien bei dieser Variante die Umgestaltungsmöglichkeiten grösser als bei der Variante ohne Umfahrung, ergänzte Michel Simon, Gesamtkoordinator Luzern Nord-Ost. Er und Martin Buck sind externe Experten, die durch den Kanton für das Projekt beauftragt wurden.

Fokus liegt auf ÖV-Förderung

Hingegen würde die Variante Aufwertung womöglich Landflächen beanspruchen, die heute in Privatbesitz sind, antwortete Martin Buck auf eine entsprechende Frage: «Bei Gestaltungsmassnahmen wird man den Strassenraum verbreitern müssen.» Allerdings betonte er, dass man bisher erst die Machbarkeit geprüft habe. «Wenn es soweit käme, dass Teile bestehender Parzellen beansprucht würden, würde ein eigenständiger Prozess ausgelöst. Es wird nicht über Köpfe hinweg entschieden.» Sprich: Mit den Grundeigentümern würde es zu direkten Verhandlungen kommen.

Grundsätzlich liege der Fokus auf der Förderung von Bus- und Langsamverkehr, so Martin Buck. «Der Bus soll möglichst ungehindert verkehren können.» Dies könne mit Eigentrassees für den Bus oder einer ÖV-Priorisierung bei Kreuzungen geschehen. Die Experten betonten weiter, dass bei einer Umfahrung flankierende Massnahmen nötig seien, um Ausweichrouten durch Quartiere zu unterbinden, etwa - wie eine Anwohnerin befürchtete - über die Pestalozzistrasse. «Es besteht auch die Möglichkeit, den Durchgang zwischen Kirchfeldstrasse und Seetalstrasse zu unterbrechen», sagte Buck. Dies alles mit dem Ziel, den Durchgangsverkehr auf die Umfahrung zu lenken.

Klare Einigkeit: Emmen Dorf muss entlastet werden

Apropos Durchgangsverkehr, der die Veranstaltungsteilnehmer stark beschäftigte: Ein Anwohner wollte wissen, woher der ganze Verkehr eigentlich komme. Zwar hatten die Experten die aktuellsten Zahlen nicht präsent, Martin Buck schätzte den Durchgangsverkehr aber etwa auf 50 Prozent. Die Planer gaben jedoch zu bedenken, dass ein Teil der Autofahrer auf der Seetalstrasse heute die Autobahn umfährt, auf der oft Stau herrscht. Dem sollte der Autobahn-Bypass entgegenwirken.

Welche Meinung die Teilnehmenden zu den verschiedenen Varianten haben, kam bei der Diskussion wenig zum Ausdruck. In einem Punkt herrschte bei den Wortmeldungen aber Einigkeit: Emmen Dorf muss entlastet werden.

Im nächsten Schritt des Planungsprozesses werden die verbleibenden Varianten hinsichtlich Kosten und Nutzen detailliert beurteilt. Ebenso wird etwa geklärt, wie stark die Varianten ins Landschaftsbild eingreifen und mit welchen Auswirkungen die Anwohner rechnen müssen. In der zweiten Hälfte dieses Jahres soll daraus eine Bestvariante hervorgehen, die zur Umsetzung empfohlen wird. Danach startet der politische Prozess, bei dem entschieden wird, was tatsächlich umgesetzt wird.