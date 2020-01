Verkehrsregime ändert: Autobahnanschluss Gisikon Root wird für 26 Millionen Franken umgestaltet Am Montag, 3. Februar, beginnen die Bauarbeiten zur Umgestaltung des A14-Anschlusses Gisikon Root. Die Bauzeit dauert zwei Jahre, auf der Kantonsstrasse ändert das Verkehrsregime teilweise. 28.01.2020, 16.07 Uhr

(zim) Nach über 45-jähriger Nutzungsdauer des Autobahnanschlusses A14 Gisikon Root ohne grössere Sanierung erfolgt nun die komplette Erneuerung. Die Arbeiten für die Umgestaltung und Erneuerung dauern von Anfang Februar 2020 bis Ende 2021, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Für die Instandsetzung der Kunstbauten und der Strasse ist während den Hauptarbeiten zwischen Frühjahr 2020 bis Herbst 2021 ein Spurabbau auf der Kantonsstrasse notwendig, wie diese Grafik zeigt.

So wird der Verkehr während der Bauarbeiten beim A14-Abschluss Gisikon geführt. Grafik: Bundesamt für Strassen (Astra)

Mehr Sicherheit und bessere Verkehrsabläufe

Mit den Baumassnahmen wird laut Mitteilung die Verkehrssicherheit erhöht, die Verkehrsabläufe an den Kreuzungen verbessert und der Wert der Anlagen erhalten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 26 Millionen Franken.

In der ersten Bauphase, welche bis zum Sommer 2020 dauert, wird der südliche Aussenbereich der Brücken von der Kreuzung Nussbaum bis zur Kreuzung Tell instandgesetzt. Sämtliche Zufahrten bleiben laut Astra gewährleistet, wenn auch teilweise über kurze, signalisierte Umwege.

Bachdurchlass künftig für Kleintiere passierbar

Die Umgestaltung des Anschlusses beinhaltet unter anderem behindertengerechte Fussgängerübergänge und Bushaltestellen sowie die Schliessung von Lücken bei den bestehenden Rad- und Gehwege. Instand gesetzt wird der Bachdurchlass Binnenkanal und so umgebaut, dass dieser von Kleintieren – wie beispielsweise Füchsen – begangen werden kann.

Auf der Kantonsstrasse wird die Kreuzung Nussbaum während der Dauer der Bauzeit zu einem provisorischen Kreisel umgebaut. Zur Reduktion von Rückstaus und der Wartezeiten kann von der Kreuzung Nussbaum her kann nicht mehr links ins Industriegebiet Tell und Reuss abgebogen werden. Ebenso ist das Linksabbiegen aus Richtung Gisikon auf die Autobahn in Richtung Zug untersagt (siehe Plan oben).

Bei den Ein- und Ausfahrtsrampen und auf der Kantonsstrasse von der Kreuzung Nussbaum bis zur Kreuzung Tell werden sämtliche Anlagenteile wie Belag, Strassenentwässerung, Leitplanken und Zäune erneuert. Sehr zeitintensiv sind die Instandsetzungen und Anpassungen an den beiden Brücken.