Verkehrsunfälle Mehr Schwerverletzte wegen Alkohol auf den Zentralschweizer Strassen In Luzern, Nidwalden und Uri sowie schweizweit nimmt die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle zu, bei denen Menschen schwer verletzt werden. In Luzern steigt auch die Zahl der Verzeigungen wegen Trunkenheit am Steuer. Lukas Nussbaumer 01.02.2021, 05.00 Uhr

«Wer fährt, trinkt nicht.» Mit diesem Slogan machen die Polizeikorps seit Jahren auf eine Grundregel im Strassenverkehr aufmerksam. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo in der die Fasnacht stattfinden würde, kontrollieren die Polizistinnen und Polizisten in der Zentralschweiz auch besonders oft, ob sich die Verkehrsteilnehmer daran halten. Die diesjährige Kampagne mit verstärkten Kontrollen dauert noch bis zum 16. Februar.

Wie die neusten verfügbaren Zahlen zeigen, nehmen die Fahrzeuglenker die Warnrufe der Polizei jedoch weniger ernst als auch schon. So ist die Zahl der durch alkoholbedingte Unfälle schwer verletzen Personen 2019 landesweit um zehn Prozent gestiegen. Auch in Luzern, Nidwalden und Uri stellen die Statistiker eine Zunahme fest. In Zug und Obwalden sind die Zahlen rückläufig, in Schwyz bleiben sie gleich:

Anzeigen wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand im Kanton Luzern um fast 13 Prozent gestiegen

Wie die Umfrage unserer Zeitung bei den Polizeiverantwortlichen zeigt, werden die Unfallstatistiken verschieden interpretiert. Für Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, sind die Luzerner Werte besorgniserregend. Gestiegen sei nämlich nicht nur die Zahl der durch alkoholbedingte Unfälle schwer verletzten Personen, sondern auch die Anzahl der Verzeigungen wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. So wurden 2019 insgesamt 559 Lenker wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand verzeigt. Das sind 63 oder fast 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch die Anzeigen wegen des Konsums von Drogen sind 2019 und 2018 auf die Luzerner Höchstwerte von 281 und 232 gestiegen.

Warum die Anzeigen wegen Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss zwischen 2011 und 2017 trotz zunehmendem Verkehr kontinuierlich gesunken und seither gestiegen sind, ist laut Bertschi nicht bekannt. Die 2005 eingeführte Senkung des Alkoholgrenzwerts von 0,8 auf 0,5 Promille habe eine gewisse Zeit lang Wirkung gezeigt. «Nun scheint es uns, dass diese Wirkung zunehmend verpufft», mutmasst Bertschi. Viele Verkehrsteilnehmer seien sich «der Wirkung von verbotenen Substanzen auf die Fahrfähigkeit gar nicht bewusst oder überschätzen sich massiv».

Erfassung der Sünder bei Alkoholkontrollen zu aufwendig Wie viele Alkoholkontrollen die Polizeikorps machen und wie hoch die Positivitätsrate ist, also die Zahl der Sünder pro Kontrolle, wird in keinem Zentralschweizer Kanton erhoben. «Der Aufwand dafür wäre viel zu gross», sagt Christian Bertschi von der Luzerner Polizei. Für Florian Grossmann, Chef Kommunikation der Kantonspolizei Schwyz, ist die Überprüfung der Fahrfähigkeit von Lenkern «ein polizeilicher Grundauftrag». Das sieht Silvan Stucki, stellvertretender Leiter der Kommandoabteilung bei der Kantonspolizei Obwalden, gleich. Auch Gustav Planzer, stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Uri, spricht in diesem Zusammenhang von einem «Generalauftrag bei der täglichen Arbeit».

Nidwalden relativiert schweizweit zweitschlechtesten Wert

In Nidwalden zeigt die Statistik die schlechtesten Werte in der Zentralschweiz und nach Genf die landesweit zweitschlechteste Quote. Für Marco Niederberger, Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei der Kantonspolizei Nidwalden, sind diese Zahlen jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. In kleineren Kantonen mit weniger Unfällen seien grössere Schwankungen rasch möglich. Deshalb müssten die Werte über mehrere Jahre verglichen werden. Das hat Niederberger denn auch getan – und kommt zu diesem Schluss: «Zwischen 2015 und 2019 ist die Zahl aller durch alkoholbedingte Unfälle verletzter Personen relativ stabil. Sie schwankt pro Jahr zwischen sechs und neun Personen.»

Auch Silvan Stucki von der Kantonspolizei Obwalden will lieber über einen Mehrjahresvergleich reden. Immerhin ist Obwalden zusammen mit Appenzell Innerrhoden der einzige Kanton, in dem sich 2019 keine Unfälle mit Schwerstverletzten oder Toten durch Alkohol am Steuer ereignet haben.

«Alcolocks» werden in drei Kantonen ausdrücklich begrüsst

Als besonders grosses Problem wird Alkohol am Steuer von den Polizeiverantwortlichen nicht erachtet. Die Fahrfähigkeit spiele jedoch immer eine ganz wichtige Rolle und sei für die Verkehrssicherheit zentral, sagt Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei. Die Fahrfähigkeit werde aber «nicht nur durch das Trinken von Alkohol beeinflusst, sondern zunehmend auch durch den Konsum von Drogen und Medikamenten, nicht selten auch in Kombination miteinander».

Mit «Alcolocks» könnte Nüchternheit am Steuer garantiert werden. Mit einem solchen Gerät startet ein Fahrzeug nur nach einem negativen Alkoholtest. In Schweden sind «Alcolocks» für Bus- und Taxifahrer sowie Lokführer bereits Routine. Der stellvertretende Urner Polizeikommandant Gustav Planzer könnte sich den Einbau dieser Geräte auch bei uns vorstellen, wie er sagt: «Solche Sicherheitssysteme, welche die Verkehrssicherheit erhöhen, sind aus polizeilicher Sicht grundsätzlich zu begrüssen.» Auch für Florian Grossmann, Kommunikationschef der Kantonspolizei Schwyz, und für Silvan Stucki von der Obwaldner Kantonspolizei spricht nichts gegen «Alcolocks». Jede Fahrt, die aus Gründen der Fahrunfähigkeit verhindert werden könne, sei zu begrüssen, weil dadurch die Verkehrssicherheit erhöht werde.

Christian Bertschi, Judith Aklin und Marco Niederberger weisen darauf hin, dass Berufsfahrer und Neulenker schon heute viel strengeren Vorschriften als die übrigen Verkehrsteilnehmer unterliegen würden. «Das Gesetz wird restriktiv ausgelegt und Widerhandlungen werden konsequent geahndet», sagt Aklin. Für Marco Niederberger und Christian Bertschi geht es nun darum, die Leute vermehrt an ihre Pflichten und ihre Verantwortung zu erinnern. Judith Aklin will zudem ein Augenmerk auf die Prävention legen.