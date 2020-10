Verkehrsunfall in Altishofen – ein Verletzer und Sachschaden von 135'000 Franken Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Altishofen sind drei Autos miteinander kollidiert. Eine Person wurde ins Spital gebracht. 29.10.2020, 11.12 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 135'000 Franken Bild: Luzerner Polizei

(pl) Bei der Verzweigung Gäuerhof in Altishofen ereignete sich heute Morgen um 4.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Zwei Automobilisten fuhren hintereinander von Altishofen in Richtung Dagmersellen. Bei der Verzweigung wollten beide nach links auf ein Firmenareal abbiegen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Beim Abbiegemanöver des ersten Fahrzeuges kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision mit einem Auto, das gleichzeitig von Dagmersellen her auf der Kantonsstrasse in Richtung Altishofen unterwegs war. Das geradeaus fahrende Auto wurde durch die Kollision nach links abgetrieben, wo es seitlich mit dem stillstehenden zweiten Fahrzeug, das ebenfalls abbiegen wollte, kollidierte.



Beim Unfall verletzte sich der Fahrer des stillstehenden Autos. Er wurde von den Sanitätern in ein Spital gefahren, heisst es in der Mitteilung weiter. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 135'000 Franken. Alle drei Autos erlitten Totalschaden.