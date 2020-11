Verkehrsunfall in Stans: Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto In Stans NW ist am Montagmorgen ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestossen. Dabei verletzte er sich und musste in ein Spital gebracht werden. 10.11.2020, 06.42 Uhr

(sda) Der Lenker eines Lieferwagens fuhr nach Angaben der Nidwaldner Behörden von einer Tankstelle an der Stansstaderstrasse in Richtung Stans weg. Beim Einmünden in die Hauptstrasse kollidierte er rechtwinklig mit dem von Stans in Richtung Stansstad fahrenden, vortrittsberechtigten Motorradfahrer.