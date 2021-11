Aesch: Vier Verletzte bei Unfall mitten im Dorf

Verkehrsunfall Vier Verletzte bei Zusammenstoss von drei Fahrzeugen mitten in Aesch Bei einem Verkehrsunfall in Aesch sind vier Personen verletzt worden. Die Strasse war während 3,5 Stunden gesperrt. Aktualisiert 11.11.2021, 19.02 Uhr

Der Fahrer dieses Lieferwagens musste mit dem Helikopter in ein Spital gebracht werden. Bild: Luzerner Polizei (Aesch, 11. November 2021) Insgesamt drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Total wurden vier Personen verletzt. Bild: Luzerner Polizei (Aesch, 11. November 2021) Die Unfallstelle in Aesch. Bild: Luzerner Polizei ( 11. November 2021)

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Donnerstagnachmittag kurz vor 14.10 Uhr auf der Hauptstrasse mitten im Dorfzentrum von Aesch. Ein Lieferwagen, der aus Richtung Schongau kam, streifte dabei ein am Stoppbalken stehendes Fahrzeug. Daraufhin prallte der Fahrer des Lieferwagens in eine Strassenlampe sowie ein Auto, das auf der Hauptstrasse stand.

Der 65-jährige Fahrer des Lieferwagens musste vom Rettungshelikopter der Air Alpine Ambulance in ein Spital geflogen werden. Drei Personen, die sich in den beiden anderen Fahrzeugen aufhielten, brachte der Rettungsdienst in ein Spital. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 30’000 Franken. Zudem wurde die Fassade der Liegenschaft Hauptstrasse 17 leicht beschädigt.

Die Hauptstrasse zwischen Hitzkirch und Wohlen musste für rund 3,5 Stunden gesperrt werden. Für die Verkehrsumleitung stand die Regiowehr Aesch sowie auf Aargauer Seite die Feuerwehr Oberes Seetal im Einsatz, für die Reinigung der Unfallstelle war das Strasseninspektorat sowie die CKW im Einsatz. (rem)