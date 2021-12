ÖV Verkehrsverbund Luzern: Der Verbundrat wird ab Anfang Jahr neu besetzt – Ruth Aregger wird neue Präsidentin Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat die Mitglieder des Verbundrates auf die neue Wahlperiode ab 1. Januar 2022 gewählt. Präsidentin wird Ruth Aregger. 03.12.2021, 09.25 Uhr

Der Verbundrat ist gemäss Gesetz über den öffentlichen Verkehr (öVG) das oberste Organ des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) und nimmt die strategische Führung wahr. Das Gremium besteht aus sieben Mitgliedern, wovon drei Mitglieder den Kanton und vier Mitglieder die Gemeinden vertreten. Das Präsidium übt ein den Kanton vertretendes Mitglied aus. Der Regierungsrat habe bei der Wahl der vier Gemeindevertreter die Vorschläge des Verbandes Luzerner Gemeinden und der regionalen Entwicklungsträger berücksichtigt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.



Für die neu zweijährige Amtsdauer vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 sind gewählt:

Aregger Ruth, Aregger Consulting AG, Luzern

Arnold Hans-Peter, Gemeindepräsident Beromünster

Bucher Willi (bisher), Gemeindeammann Wolhusen

Kaufmann Hansjörg (bisher), Leiter Dienststelle Finanzen Kanton Luzern

Meier-Kobler Doris, VR-Vizepräsidentin Verkehrsbetriebe Glattal AG, Bassersdorf

Scherer Milena, Co-Leiterin Mobilität Stadt Luzern

Zemp Thomas, Gemeinderat Horw

Das Präsidium übernimmt Ruth Aregger. Sie ist Juristin und heute als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Von 1996 bis 2013 war sie in verschiedenen Führungspositionen für den Kanton Luzern tätig. Aregger ist in Buttisholz aufgewachsen und lebt heute in der Stadt Luzern.

