Dieser Mann aus Kriens wird vermisst

Vermisst Wer hat diesen 63-Jährigen Krienser gesehen? Der Mann wurde seit Sonntag nicht mehr gesehen, als er in Monteggio (TI) seine Ferienwohnung verliess. 21.06.2021, 17.18 Uhr

Seit Sonntag um circa 11 Uhr wird der in Kriens wohnhafte, 63-jährige Erich Hirtler vermisst, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Erich Hirtler wird seit Sonntag 11 Uhr vermisst. Bild: zVg/Luzerner Polizei

Hirtler verliess am Sonntag gegen ungefähr 11 Uhr seine Ferienwohnung in Monteggio im Tessin und begab sich auf eine Wanderung, mutmasslich in Novaggio TI. Von dieser Wanderung ist er nicht zurückgekehrt. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Erich Hirtler ist circa 175 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er trägt braune/graue kurze Haare, hat brau-grüne Augen und trug laut Polizeiangaben zuletzt beige Hosen sowie ein weisses Hemd mit roten und blauen Blumen.

Personen, welche Angaben über den Verbleib des vermissten Hirtler Erich machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter

041 248 81 17 zu melden. (zgc)