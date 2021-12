Vermisstmeldung Luzern 29-jähriger Vermisster aus Luzern tot aufgefunden Am 22. Dezember wurde ein 29-jähriger Mann in der Stadt Luzern vermisst. Am 24. Dezember wurde er tot aufgefunden. 25.12.2021, 15.09 Uhr

Zuletzt gesehen wurde der Luzerner an seinem Wohnort in der Stadt Luzern am Donnerstag, 16. Dezember gegen 19 Uhr. Seither war sein Aufenthaltsort unbekannt, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch, 22. Dezember, mitteilte.