Luzern Vermögensteuer für Autos soll teurer werden

Vermögenssteuern Luzerner SP fordert: Autobesitzerinnen und Autobesitzer sollen tiefer ins Portemonnaie greifen Wer im Kanton Luzern ein Auto besitzt, zahlt nach wenigen Jahren fast keine Vermögenssteuern mehr. Das will die SP ändern. Vorbild soll der Kanton Schwyz sein. ACS und TCS halten dagegen. Lukas Nussbaumer 1 Kommentar 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der Steuerwert von Autos – hier Occasionsfahrzeuge in einer Tiefgarage des Händlers Amag – nimmt im Kanton Luzern Jahr für Jahr um 30 Prozent vom jeweiligen Restwert ab. Bild: Dominik Wunderli

Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Hasan Candan will Autofahrerinnen und Autofahrer stärker zur Kasse bitten. Sie sollen für ihre Fahrzeuge höhere Vermögenssteuern zahlen, fordert er in einem eben eingereichten Postulat. Aktuell würden Privatautos privilegiert besteuert. Die durch ihren Gebrauch verursachten Kosten für Klima oder Umwelt blieben damit nicht nur ungedeckt, sondern würden von der Allgemeinheit getragen. «Dadurch wird klima- oder umweltschädliches Verhalten indirekt subventioniert», argumentiert der Biologe, der auch ein Studium in Sport- und Betriebswirtschaften absolviert hat.