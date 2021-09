Parlament und Pensen Gemeinderat Ebikon: Reaktionen der Parteien

Vernehmlassung Das sagen die Ebikoner Parteien zum Parlament und den Gemeinderatspensen Mit den Eckwerten des Einwohnerrats sind die Parteien von links bis rechts einverstanden. Bei der künftigen Pensengestaltung des Gemeinderats hingegen ist es mit der Eintracht vorbei. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Wie viele Sitze soll der Ebikoner Einwohnerrat ab 2024 zählen? Wie hoch soll das Pensum eines Gemeinderats sein? Antworten darauf liefert die revidierte Gemeindeordnung von Ebikon. Die Vernehmlassung durch die Bevölkerung und Parteien läuft zwar noch bis Mitte Oktober, trotzdem haben die Parteipräsidien bereits eine Meinung – sie haben den Entwurf über die Spezialkommission miterarbeitet.

SVP-Präsident: «Im Grossen und Ganzen gelungen»

Für SVP-Präsident Stefan Bühler ist der Entwurf der revidierten Gemeindeordnung «im Grossen und Ganzen gelungen». Nicht ganz zufrieden ist er mit den Kommissionen: «Wir hätten uns gewünscht, dass alle parlamentarisch sind, also auch die Bürgerrechtskommission.» Dass die Exekutive wieder im Hauptamt tätig sein soll, damit sei man «im Grundsatz» einverstanden. Klar ist für ihn zudem: «Bei Gemeinderäten im Hauptamt brauchts keinen Geschäftsführer mehr.»

Künftiger Einwohner- und Gemeinderat Das Ebikoner Parlament soll gemäss der revidierten Gemeindeordnung 30 Sitze umfassen und fünf bis sechs Fraktionen zählen. Weiter sollen die Gemeinderäte wieder im Hauptamt tätig sein. Die Pensen sollen je mindestens 60 Prozent betragen; gesamthaft aber nicht mehr als 400 Prozent. Ob es daher künftig noch einen Geschäftsführer braucht, ist noch offen. Der Gemeinderat startet hierfür in den kommenden Monaten einen separaten Prozess für die Organisation.

CVP-Co-Präsident: «Schlanke Organisation ist uns wichtig»

«Sehr zufrieden» über die vorgeschlagene, «schlanke Organisation» des Parlaments äussert sich auch CVP-Co-Präsident Alex Fischer: «Es ist kompatibel mit den anderen grossen Agglo-Gemeinden.» Unabdingbar ist für ihn auch, dass die Gemeinderäte wieder operativ tätig sind. «Für ein solches Amt braucht es Herz und Zeit», sagt er und verhehlt nicht, dass die CVP die Pensen lieber bei mindestens 70 Prozent festgelegt hätte. Eine klare Haltung hat Fischer bezüglich Führungsmodell – seine persönliche Meinung, wie er betont: «Mit Hauptämtern macht ein Geschäftsleitungsmodell keinen Sinn mehr.»

Blick auf die Gemeinde Ebikon - in drei Jahren erhält sie einen Einwohnerrat. Bild: Manuela Jans-Koch (19. Februar 2021)

FDP-Präsident: «Es braucht ein Minimum und ein Maximum»

Dass die Gemeinderats-Pensen bei mindestens 60 Prozent zu stehen kommen, liegt an der FDP. Sie hat dies in der Spezialkommission durchgebracht. «Die Pensengestaltung soll zwar flexibel sein, dennoch braucht's ein Minimum und ein Maximum», sagt FDP-Präsident René Friedrich. Es sei nicht so, dass man die Pensen von total 400 Prozent ausschöpfen müsse. Ob es bei Hauptämtern noch einen Geschäftsführer brauche oder nicht und wenn ja in welcher Form, das müsse man noch diskutieren. Mit den Eckwerten des Einwohnerrats ist Friedrich einverstanden: «Viel von dem, was wir möchten, ist berücksichtigt.»

GLP-Vizepräsident: «Pensen flexibel aufteilen»

Hauptämter für den Gemeinderat erachtet GLP-Vizepräsident Daniel Kilchmann als wichtigen Schritt: «Ob es für das Personal und die Koordination unter den Ressorts eine Stabstelle oder eine zusätzliche Abteilung braucht, muss der Gemeinderat klären.» Wichtig sei, dass die maximal 400 Stellenprozent flexibel aufgeteilt werden können und Abteilungsleitende die Fachlichkeit sichern. Die Parlamentsgrösse sei ein guter Mittelweg. Ob drei Kommissionen reichen, werde sich im Tagesgeschäft zeigen.

Grünen-Mitglied: «Sie sollen über alle Geschäfte Bescheid wissen»

Auch Grünen-Mitglied Roni Vonmoos findet, dass sich im Einwohnerrat ab 2024 vieles erst mal einspielen müsse: «Etwa, ob es sich bewährt, dass nicht jedes Parlamentsmitglied einer Kommission angehört, wie dies nun vorgesehen ist.» Dass die Gemeinderäte wieder Pensen von mindestens 60 Prozent erhalten, begrüsst Vonmoos: «Sie müssen die Gemeinde gut führen, also sollen sie auch über alle Geschäfte Bescheid wissen.»

SP-Präsident: «Wir sehen die Pensenerhöhung kritisch»

Nicht erfreut über die vorgeschlagenen Hauptämter ist SP-Präsident Thomas Aregger: «Zwar braucht es höhere Pensen, um die Geschäfte im Parlament angemessen zu vertreten – aber 70 oder 80 Prozent ist zu viel, wir sehen die Pensenerhöhung deshalb kritisch.» Das Argument, wonach die Gemeinderäte dadurch mit jenen der anderen grossen Agglo-Gemeinden auf Augenhöhe diskutieren können, zieht für Aregger nicht. Er sagt: «Jene Parteien, die schon immer für Hauptämter waren, nutzen die Einführung des Parlaments nun dafür aus.»

