Fusion der Museen spaltet die Luzerner Parteien und Verbände Die Luzerner Regierung will das Natur-Museum und das Historische Museum zusammenführen. Die Freunde der Museen sagen Nein, der Luzerner Stadtrat, SP und Grüne ebenso. Sie dürften chancenlos bleiben. Lukas Nussbaumer 03.05.2021, 05.00 Uhr

Impressionen von der Sonderausstellung «Eichhörnchen» im Naturmuseum in Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (5. Dezember 2019)

Aus dem Natur-Museum und dem Historischen Museum am Kasernenplatz soll das «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» werden. Dieser vom Regierungsrat vorgesehene Zusammenschluss geht auf ein 2017 initiiertes Sparpaket zurück und bedingt eine Änderung des Kulturförderungsgesetzes. Nun ist die Vernehmlassung dazu abgeschlossen. Die Reaktionen auf die Pläne der Kantonsexekutive fallen sehr kontrovers aus, wie die Stellungnahmen der Parteien, Verbände und Gemeinden zeigen.

Obwohl nicht Teil der Vernehmlassung, nimmt die Standortfrage der Museen in den Stellungnahmen teils mehr Raum ein als die Fusion. Die Regierung möchte das neue Museum im früheren Zeughaus unterhalb der Museggmauer einrichten, während das Kantonsgericht in die jetzigen Museumsgebäude ziehen soll. Dieser Plan wird von linker Seite noch vehementer bekämpft als der Zusammenschluss. Auch die Bürgerlichen betonen, dieser Frage müsse eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Während die Fusion dem Kantonsrat schon im Juni vorgelegt werden soll, dürfte der Baukredit für den Umbau des Zeughauses frühestens 2024 vorliegen.

FDP verlangt hohe Besucherzahl und stabile Finanzen



Für einen Zusammenschluss der Museen plädieren CVP, FDP, SVP und GLP. Auch der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) begrüsst das Vorhaben der Regierung. Für CVP und FDP macht die Fusion in vielerlei Hinsicht Sinn. So könnten fachliche Ressourcen gebündelt, die Bewerbung des Museums optimiert und der Unterhalt vereinfacht werden, glaubt die CVP. Für die Freisinnigen kann sich ein neues Museum inhaltlich öffnen und flexibler im Markt reagieren. «Eine hohe Besucherzahl und ein solider Eigenfinanzierungsgrad sollen immer im Zentrum der Bemühungen stehen», fordert Kantonsrat Gaudenz Zemp (St. Niklausen), der die Vernehmlassungsantwort für die FDP verfasst hat.

SVP und GLP halten sich in ihren Schreiben sehr kurz. Die SVP stellt immerhin fest, es sei in ihrem Sinne, wenn die Themenbereiche Natur, Umwelt, Geschichte und Gesellschaft künftig nicht mehr getrennt voneinander auftreten würden. Der VLG legt Wert auf die Feststellung, die Standortfrage müsse «mit grosser Sorgfalt behandelt werden».

Für die SP stellt die Regierung die Hülle vor den Inhalt

Weitaus emotionaler als die Bürgerlichen äussern sich SP, Grüne und die Vereine der Museumsfreunde. Die SP kann eine mögliche Zusammenführung der Museen zwar «grundsätzlich nachvollziehen». Dennoch spricht sie sich dagegen aus – weil ein fundiertes, aktuelles Konzept fehle. Der den Vernehmlassungsunterlagen beigelegte Konzeptauszug der Regierung skizziere die Grundsätze, Bereiche und das Museumsgebäude lediglich in groben Zügen. Das Bild des neuen Museums sei noch «sehr diffus».

Mit dem Standortentscheid für das alte Zeughaus stelle die Regierung die Hülle vor den Inhalt, kritisiert die Krienser SP-Kantonsrätin Helene Meyer-Jenni das Vorgehen der Exekutive. Die frühere Präsidentin der Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur hat denn auch gleich zwei Vorstösse dazu eingereicht. Die beiden Anfragen wurden auch von einzelnen bürgerlichen Kantonsräten unterzeichnet.

Grüne fordern einen alternativen Standort für das Kantonsgericht

Ausgesprochen ausführlich äussern sich die Grünen und Jungen Grünen. Während sich die Sozialdemokraten nicht a priori gegen einen Zusammenschluss wehren, kommt ein solcher für die Grünen nicht infrage. Eine intensivierte Zusammenarbeit der beiden Museen sei auch ohne Fusion möglich.

Klar machen die Grünen, was sie vom Museumsstandort im alten Zeughaus halten: nichts. «Wir lehnen es ab, dass die Gerichte an einer solch angesehenen Lage wie dem Kasernenplatz untergebracht werden sollen, während die Museen in ein unattraktiveres Gebäude mit weniger nutzbarer Fläche weichen müssen», heisst es in der Stellungnahme. Die Grünen fordern in einem Postulat die Erarbeitung eines alternativen Standorts für das Kantonsgericht.

Museumsfreunde begründen ihr Nein mit zu vielen offenen Fragen



Die Vereine der Freunde des Natur-Museums und des Historischen Museums schreiben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme, sie könnten sich eine Zusammenlegung zwar «vorstellen». Der aktuelle Wissensstand lasse aber «noch zu viele Fragen unbeantwortet», als dass man ein Ja zur Fusion rechtfertigen könne. Eine der offenen Fragen sei beispielsweise die, warum eine Flächenreduktion notwendig sei, wenn die Besucherzahlen von 80'000 bis 90'000 Personen pro Jahr doch eine ausreichende Nachfrage belegen würden.

Ebenfalls gegen eine Zusammenlegung kämpfen der Stadtrat von Luzern und die Luzerner Allianz für Lebensqualität, die einen Leistungsabbau für die Schulen und Bevölkerung befürchtet. Der Stadtrat macht seine Vernehmlassungsantwort zwar noch nicht öffentlich, verweist aber auf seine bisherigen Ausführungen in der Beantwortung von mehreren Vorstössen im Stadtparlament. Darin hält das Gremium fest, es sei sich der Zuständigkeit des Kantons bewusst, spreche sich jedoch «dezidiert für den Erhalt der beiden Museen» aus.