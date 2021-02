Vernehmlassung Kantone zu wenig einbezogen: Luzern kritisiert Bund für Nachhaltigkeitsstrategie Der Bundesrat hat für die Jahre bis 2030 Ziele für eine nachhaltige Politik definiert. Obwohl oft die Kantone für die Umsetzung zuständig sind, seien sie kaum angehört worden, so die Luzerner Regierung. Alexander von Däniken 15.02.2021, 21.29 Uhr

Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion; Klima, Energie und Biodiversität, Chancengleichheit: Diesen drei Themenblöcken will sich der Bundesrat in den nächsten zehn Jahren besonders widmen. Sie sind Teil der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. Das federführende Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat die Strategie in die Vernehmlassung geschickt, die am 18. Februar endet.